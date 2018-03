Ciprian Ciucu a vorbit, la interviurile Libertatea Live, despre cum poate Primăria Capitalei să ia măsurile necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din cartierul de afaceri Pipera Sud. Consilierul general PNL spune că zona ar trebui declarată prioritară, dar și că orașul Voluntari ar trebui să se implice mai mult în găsirea și implementarea soluțiilor.

“Zona este cumva aparte, pentru că este izolată de salba de lacuri din Nordul Capitalei. Soluţii care să rezolve această problemă se pot găsi. Primăria ar trebui să declare această zonă prioritară. Argumentele pentru a face aceasta o zonă prioritară de investiţii pe zona de trafic le-aţi prezentat dumneavoastră. E vorba de importanţa economică a zonei. Oraşul s-a dezvoltat economic, dar primăria, administraţia, nu a ţinut pasul cu dezvoltarea economică în materie de clădiri de business, de afaceri pentru această zonă. Din punctul meu de vedere, ar trebui revizuit documentul strategic de bază al mobilităţii din Bucureşti, care este acest PMUD (n.r. – Planul de Mobilitate Urbană Durabilă), şi declarată această zonă ca fiind o zonă prioritară. Avem trei artere principale care oferă posibilitatea de a aduce trafic aici. Din punctul meu de vedere, pe toate trei ar trebui să fie prioritizate investiţii adiacente sub formă de tramvai. Tramvai uşor, cu linie dedicată. Peste tot în oraşele civilizate se pune accentul pe transportul în comun”, spune Ciprian Ciucu, consilier general al Bucureștiului din iunie 2016, ales pe listele PNL.

Cine de unde vine

Consilierul general din partea PNL mai spune că, o dată ce a fost declarată prioritară această zonă, ar trebui să se facă un studiu de flux de trafic, în special pentru a vedea de unde vin mai exact cei care lucrează în zonă.

”Aflând de unde vin majoritatea dintre ei, atunci putem să gândim politica de trafic dedicată zonei. Ca să schimbăm calitatea vieţii aici, trebuie să declarăm această zonă prioritară. Pentru că actualele proiecte nu satisfac nevoile zonei, pentru că sunt prea puţine. Trebuie să venim cu soluţii adiacente. Transportul cu metroul este soluţia pentru mediul urban mare”, mai spune Ciucu.

Puterea Voluntariului

”Această zonă este şi responsabilitatea oraşului Voluntari. Pentru că acest oraş, lipit de Bucureşti, are un nivel al investiţiilor directe mare mare decât al Aradului sau mai mare decât al Sibiului. Voluntariul are 50.000 de locuitori şi bugetul pe la jumătatea Sectorului 4, care are aproape 300.000 de locuitori, datorită acestor firme. Bani sunt foarte mulţi, şi nu este doar responsabilitatea Primăriei Generale de a prioritiza zona. Problema e că la noi nu se lucrează integrat. Fiecare primar este şef pe feuda lui. Chiar dacă sunt de la acelaşi partid, au aceleaşi metehne ca şi cum ar fi de la partide diferite. Și aici mai este un actor: Ministerul Transporturilor prin Metrorex şi Centura Capitalei”, explică Ciprian Ciucu.

Dilema Opoziției

Întrebat despre proiectele pe care le are în vedere pentru rezolvarea problemelor din zonă, consilierul general susține că este lipsit de orice instrument.

“Eu nu am un astfel de proiect, pentru că nu sunt în Executiv. Eu sunt în Legislativ, şi mi-e frică să vin cu proiecte concrete pentru că doamna primar general are capacitatea de a compromite idei foarte bune, care aplicate foarte prost sunt compromise în ochii publicului şi nu mai au astfel sprijinul populaţiei. Eu vreau să fiu sincer. Tot ce pot face este să sesizez şi să cer public, pentru că eu sunt în Opoziţie. Sunt în aşa “hal” în Opoziţie, încât unor directori de la Transporturi le este frică să stea de vorbă cu mine pentru că îi dă doamna Firea afară. În afară de a sesiza şi de a pune presiune publică, nu am niciun fel de instrument. Aş putea să vin eu cu un proiect, dar fără să am un aparat în spate, cum este cel al Primăriei, acel proiect nu ar fi suficient de fundamentat din punct de vedere tehnic”, mai spune Ciprian Ciucu.

