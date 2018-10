Intervenția chirurgicală în urma căreia lui Adam Curykale a rămas fără organele genitale a avut loc pe 14 iulie, la spitalul Jardines din Guadalajara, Mexic, pentru că doar în această țară a găsit polonezul medici dispuși să facă o asemenea operație. Prin intermediul contului de Instagram, bărbatul și-a ținut la curent urmăritorii cu starea de sănătate ulterioară intervenției chirurgicale. „Am sângerat abundent, dar n-am avut nevoie de transfuzii de sânge, din fericire”, a fost unul dintre mesajele postate de Adam Curykale.

Pasiunea polonezului pentru tatuaje s-a născut cu 12 ani în urmă, consecință a unei suferințe crunte. Mai exact, Adam a supraviețuit cancerului, dar boala i-a lăsat urme vizibile pe corp, pe care bărbatul a încercat să le acopere cu desene. Necesitatea s-a transformat în obsesie și așa a ajuns Curykale să aibă corpul acoperit aproape în întregime de tatuaje. Primul tatuaj pe care și l-a făcut Adam conținea un enunț simplu: „Exist”.

„Întotdeauna am știut că sunt diferit de ceilalți. Gri, în diferite nuanțe, este culoarea mea preferată, de aceea corpul meu are acum această culoare. Îmi desenez singur tatuajele. Am o viziune în ceea ce mă privește și vreau să o transform în realitate, pas cu pas. Viața este scurtă, așa că am încetat să mă întreb ce va fi mâine. Viața este aici și acum”, a declarat Adam Curykale, care are până și ochii tatuați.