Și șefii tăi aleargă! Ce spun ei despre fugă o să-ți placă mult!

Conduc companii în care lucrează mii de oameni, se ocupă de afaceri de sute de milioane de euro, sunt CEO, manageri sau directori generali și cu toate astea își fac timp pentru alergare, pentru antrenamente, pentru curse.

”Alergarea este sportul unde nu există scuze cum ar fi faptul că nu ai timp sau că vremea e rea, pur și simplu îți pui pantofii în picioare și începi să alergi. Este nevoie de disciplină, dar cu cât alergi mai mult cu atât devine parte din viața ta de zi cu zi”, a spus președintele UNIQA Asigurări, Franz Weiler, pentru 4run.ro. Se pare că fraza utilizată inițial de Benjamin Franklin ”Time is money”, ceea ce s-ar traduce în română – timpul înseamnă bani –, nu este exhaustivă.

Timpul înseamnă și alergare și asta ne zice și unul din directorii generali de la Porsche România, austriacul Kurt Leitner: ”Într-o zi care are 24 de ore întotdeauna este timp pentru sport, e doar o problemă de organizare și de dorință. Mai ales că alergarea este un sport ușor de făcut care, fără prea multă pregătire, se poate face oricând și oriunde. Dacă alergi periodic vei construi o condiție fizică destul de bună care te va ajuta în timp să fugi și distanțe lungi fără un efort extraordinar”.

Pasiunea pentru sport, alergare în cazul nostru, te face să găsești loc în programul zilnic, indiferent de durata de care ai nevoie. ”Pregătirea nu are loc numai într-o anumită perioadă înainte de concurs, pregătirea este un proces continuu, pe toată durata anului, cu alternarea stilurilor de antrenament. Eu practic sportul din plăcere și pentru acest lucru mă organizez astfel încât să am timp. Am constatat că alergarea este cel mai bun tratament împotriva stresului, mă face să am o altă atitudine față de viață, mă simt mai bine, sunt mai sigur pe mine”, ne spune și Daniel Mischie, CEO la City Grill. ”Răspunsul este unul dual. Este vorba de priorizare și eficiență.

Alergarea este extrem de eficientă fiindcă poți să alergi oriunde. Eu încep la ușa casei și atunci nu este nevoie de deplasare până la un anumit loc sau de o anumită facilitate. De fapt, problema principală este timpul. Ziua bună ar trebui să înceapă cu o alergare dimineața, înainte de program. Admit că nu prea fac asta, dar în trecut reușeam destul de mult. Trebuie să acceptăm faptul că un maraton necesită o pregătire serioasă. De aceea, atunci când îmi propun o astfel de cursă, îmi planific antrenamentele și le încorporez în programul meu”, adaugă și președintele & CEO Raiffeisen Bank, Steven van Groningen.

V-ați putea gândi că șefii voștri ar prefera să stea departe de ochii lumii, să alerge pe bandă și să lucreze diferitele tipuri de mușchi îndrumați de antrenori, nu să se îngrămădească la startul unor concursuri alături de mii de oameni să fie înghesuiți ca și cum ar sta în metrou, la prima oră, în drum spre muncă. Nu e așa, mai mult, sunt prezenți la curse după ce au urmărit un program de antrenament care să-i facă să termine într-un timp cât mai bun.

”Pregătirea este partea cea mai grea. În timpul cursei este doar distracție, te simți foarte motivat și de obicei te bucuri de tot evenimentul”, spune președintele UNIQA Asigurări, Franz Weiler. ”Ultimul sfert din cursă arată dacă ești îndeajuns de pregătit și dacă ai fost disciplinat când ai urmărit strategia pe care o aveai. Dacă faci totul ca la carte nu ar trebui să fie prea greu, ar trebui să fie o plăcere. Dar totuși linia dintre o cursă bună și una mai puțin bună este foarte subțire, dacă începi prea încet e dificil să recuperezi timpul, dacă începi prea tare atunci ultimii kilometri pot fi foarte dificili”, adaugă Kurt Leitner.

Șefii tăi aleargă! Primii 3 kilometri, mai grei

”Alergarea se bazează pe pregătire fizică, mentală și pe echipament. Pentru mine, din punct de vedere fizic sunt mai grei primii 3 kilometri, până când reușesc să-mi găsesc ritmul optim și să intru în strategia pe care mi-am propus-o. De exemplu, la semimaraton, din punct de vedere mental există două hopuri, primul la 10 km, atunci când încep să mă gândesc că m-am apropiat de jumătate și încep să văd dacă «sunt în cursa», și al doilea moment, la kilometru 18 când mă apropii de final și trebuie să decid cum atac. Ambele le depășesc impunându-mi faptul că organismul este o mașinărie controlată de mine și nu invers”, zice și Daniel Mischie.

”Cel mai greu este să nu alergi prea tare pe prima jumătate. Dacă faci asta, atunci regreți cu siguranță mai târziu. Problemele încep după kilometrul 30 și în funcție de cât de bine ești pregătit, de voință, determinare și disciplină, le suporți mai ușor sau mai puțin ușor”, precizează Steven van Groningen.

Cum ar arăta o companie de top dacă toți angajații ar alerga și ar participa la curse? Directorii cu care am vorbit s-au pus de acord: ar arăta formidabil! Și nu numai firma, ci și angajații! Deci, toată lumea la alergat!

”Am observat că sportul este despre pasiune și despre echipă. Dinamica interacțiunilor între membri echipelor nu este limitată la sport, se propagă în toată compania, comunicarea și colaborarea sunt extraordinar de mult îmbunătățite, iar viața nu este numai despre seriozitate este, la fel de mult, și despre distracție. Sportul ne dă toate aceste ingrediente”, precizează Franz Weiler.

”O minte sănătoasă are nevoie de un corp sănătos și cum cei mai mulți dintre noi «ne folosim creierul la muncă» ar trebui ca alergarea să ne ajute să facem o treabă mai bună. Dar, sincer, cre că nu este important ca toți să alerge un maraton, mi-aș dori ca toți să facă măcar destulă mișcare pentru a rămâne sănătoși. Prepararea unui maraton are o mulțime de similitudini cu viața noastră de afaceriști. Vrem să atingem un obiectiv, vrem să știm cum să-l atingem și, dacă este realistic, trebuie să fim pregătiți și disciplinați ca să putem într-un final să-l punem în practică”, adaugă Kurt Leitner.

Șefii tăi aleargă în număr mare la Maratonul București

”De exemplu, la Maratonul București participăm în număr mare. Sunt momente în care reușim să avem echipă de 60 de oameni, la toate probele. Motivăm și financiar participarea la cel mai important eveniment de alergare al României și suntem mândri de echipa City Grill. Cum ar fi dacă toti cei 1.400 de angajați ar alerga? În câteva cuvinte: “o companie mai mult decât perfectă”, cu cei mai sănătoși și pozitivi oameni. De aceea îmi doresc ca cea mai mare parte dintre ei să aleagă acest drum”, spune și Daniel Mischie.

”Nu insist să alerge toți colegii din bancă. Dacă toți aleargă, ajută, dar nu este necesar. Există și alte sporturi. De altfel, să nu uităm sportul de echipă care are un rol foarte important, chiar dacă necesită un pic mai multă organizare. Ceea ce îmi doresc eu, în schimb, este să stimulez un stil de viață sănătos și echilibrat”, conchide Steven van Groningen.

Dacă v-au motivat cele descrise mai sus, vă așteptăm pe 15 octombrie ca alergător, voluntar sau suporter la cea de-a 10-a editie a Maratonului București alături de peste 16.000 de alergători din 60 de țări care vor “inunda” bulevardele Bucureștiului prin energie, mișcare și multe zâmbete. Puteți alege una dintre cursele: maraton 42km, semimaraton 21km, Ștafeta (4X10km), Cursa 10km. Sâmbătă 14 octombrie vor avea loc Cursa Populară, urmată de Cursa Adolescenților, Cursa Copiilor (0,9-1,4km) și Jogging în Scutece.

Detalii pe www.bucuresti-maraton.ro.

Bucharest RUNNING CLUB a pus Bucureștiul pe harta capitalelor lumii care găzduiesc astfel de evenimente – sărbători ale orașelor. Bucharest RUNNING CLUB Premier Events adună cei mai multi bani într-o singura zi pentru cele mai multe cauze. Participanții aleargă și donează pentru una dintre cele 32 cauze susținute din domenii diverse: sănătate, caritate, social, educație, ecologie, dezvoltare durabilă.

