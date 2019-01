Povestea lui Ștefan Nagy, fotbalistul care a ”fugit” de echipele din Capitală: ”Eram sătul ca de dracu’ de București”

S-a legitimat la UTA, din 1984, unde primul antrenor pe care l-a avut a fost Nicolae Pantea. „Mi-am dat bacalaureatul la București, când eram la Luceafărul. M-a învățat cineva cum să fac să nu ajung la Steaua, deși eram în vizorul lor. Eram sătul ca de dracu de București și nu mai doream să stau. Fostul mare fotbalist Petre Șchiopu, de la Strungul Arad, mi-a oferit condiții foarte bune și aproape am fost luat de această echipă. Într-un meci amical cu UTA am fost luat imediat la echipa fanion. Au venit la mine acasă, mi-au pus pistolul în piept, cum se spune, adică m-au amenințat că, dacă refuz să vin la UTA, voi face armata departe de Arad”, a rememorat Ștefan Piști Nagy.

Acesta a continuat: „Totuși, Nicolae Pantea a fost fair-play față de mine, deoarece mi-a spus că proiectul său se bazează pe tineri și că voi juca, voi fi titular. Mai erau Bunaciu, Cheregi, Vărșandan, Țucudean, mai mici puțin ca mine, dar foarte talentați. Când a venit Coco Dumitrescu (n.r., antrenorul cu care UTA a eliminat-o pe Feyenoord Rotterdam din Cupa Campionilor Europeni în 1970) am plecat la Vagonul Arad pentru o jumătate de sezon. Nea’ Coco l-a preferat pe Țîrban în locul meu și i-am spus că eu nu stau rezervă. Am dat o grămadă de goluri la Vagonul, astfel că Gabi Biro m-a luat imediat înapoi când a venit antrenor la UTA. Atunci am avut parte de o echipă foarte bună la UTA”.

Cu toate că fugise „ca de dracu'” de București, Piști Nagy a intrat în vederile unui club din Capitală în plină ascensiune în perioada de dinainte de Revoluție, Victoria București. „Puteam să câștig mult mai mulți bani. La un moment dat, a vrut să mă ia Victoria, dar au pus o condiție pe care n-am acceptat-o. Victoria București mi-a cerut să-mi schimb numele! Așa a fost în cazul lui Dan Daniel, pe care de fapt îl chema Szekely (Jiul Petroșani) sau al lui Culcear, din Kulcsar (FC Bihor). Atunci nu puteam să spun aceste lucruri. Acum, după atâta timp, le reamintim cu plăcere”.

La puțin timp după Revoluția din decembrie 1989, Nagy a plecat în Ungaria. „După revoluție am vrut să mă înscriu la facultate la Timișoara. Am văzut că nu merge. Ieșisem de câțiva ani de pe băncile școlii și nu mai puteam pe propriile puteri să trec examenele. Partidul nu mai avea cum să mă ajute. Așa am plecat în Ungaria, la Bekescsaba. În ’91 am ajuns în Germania, de unde m-am întors, pentru a juca împreună cu fratele meu Roly, la Brașov, în Divizia A, unde am fost doriți insistent. Este foarte frumos să joci împreună cu fratele tău, chiar dacă nu s-a putut la UTA. El se uita prin gard la mine, s-a ambiționat foarte tare și a ajuns fotbalist mai mare”.

După atâția ani petrecuți în lumea fotbalului, Ștefan Nagy are un singur regret: „Dacă ar fi să-mi retrăiesc viața aș face-o la fel, dar aș fi mai șmecher, mai curvă”.

Lucrează în Germania la o fabrică de pantofi

După ce și-a încheiat cariera sportivă, Ștefan Nagy s-a mutat în Germania, la Hauenstein. Lucrează la o firmă de pantofi, dar în timpul liber „face” pe antrenorul la echipa locală. „Din 1997 sunt în sud vestul Germaniei, lângă Stuttgart, puțin mai jos de Kaiserlautern, la granița cu Franța. Localitatea se cheamă Hauenstein. Am mai jucat și aici, în ligile inferioare, a treia, a patra și a cincia. Sunt cunoscut și respectat. Lucrez la o firmă de pantofi. Avem producție iar eu cumpăr materia primă. E muncă de birou. Nu e greu, dar e răspundere mare. Seara, ca să nu stau tolănit pe canapea, fac pe antrenorul, în liga a șaptea! Condițiile sunt foarte bune. Avem două terenuri pentru antrenament, cu nocturnă. La UTA nu era nici unul!”, a precizat Piști Nagy. Acesta a adăugat: „Aici, în Germania, prin muncă ajungi să fii respectat. Din păcate, o gramadă de cerșetori veniți din România ne fac o impresie și o imagine foarte proastă. Soției mele i-au furat într-o zi portofelul din poșetă, cu acte și bani. Dacă a ținut poșeta deschisă…”.

Fratele său, coleg cu Jurgen Klopp

Roland Nagy, fratele lui Ștefan, a fost coleg la Mainz, în Germania, cu actualul manager de la FC Liverpool, Jurgen Klopp. Se întâmpla în 1997 și, mai apoi, între 1998 și 2000, perioadă în care românul a activat la această echipă. Klopp a jucat numai la Mainz, din 1989 până în 2001, perioadă în care a strâns 337 de meciuri.

„Uneori eram coleg de cameră cu Jurgen Klopp, în cantonamente. Nu a fost un mare fotbalist, dar era foarte inteligent. Putea juca și fundaș dreapta, acolo unde concura pe post cu Joe Panait, dar și fundaș central. Era foarte periculos pentru defensiva adversă când urca în atac, mai ales la fazele fixe. Avea o determinare tipic nemțească și, în plus, era un jucător de vestiar, unul care mereu te motiva și îți dădea bună dispoziție de joc”, a spus Roland Nagy despre mai celebrul său fost coleg pentru specialarad.ro.

„Când eram coleg cu el nu îmi imaginam că va ajunge un antrenor atât de important, cu toate că unele dintre obiceiurile lui trădau aceste calități. Era foarte organizat, meticulos și mereu motivat. Nu făcea nimic la întâmplare”, a continuat Roland Nagy.

