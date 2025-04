Antrenorul echipei beneficiază de un salariu comparabil cu ce câștigă tehnicieni din Liga 1. Reprezentanții clubului sunt entuziasmați și avertizează: „Dacă autoritățile taie finanțarea, sportul se prăbușește”. Totuși, o parte a cetățenilor rămâne sceptică în privința direcționării banilor publici către sportul profesionist.

CS Vâlcea se află într-o formă de excepție în Divizia A, unde nu a mai cunoscut înfrângerea din luna ianuarie. La sfârșitul lui decembrie 2024, „lupii negri” au obținut victoria care i-a propulsat definitiv în lupta cu echipele de top. Au câștigat chiar pe terenul campioanei U-BT, într-un meci considerat improbabil de majoritatea, inclusiv de casele de pariuri, care le oferiseră o cotă uriașă: 9.60!

Întreaga efervescență din jurul echipei de baschet este posibilă datorită sprijinului consistent oferit de Consiliul Județean Vâlcea, care a alocat fonduri semnificative acestei secții.

Formația care evoluează în sala „Traian” a beneficiat, în actualul sezon, de un buget total estimat la aproximativ 1,6 milioane de euro. Intenția reprezentanților Consiliului este ca, din sezonul viitor, bugetul să fie dublat, ajungând la circa 3 milioane de euro (aproximativ 15 milioane de lei), pentru a susține ascensiunea baschetbaliștilor din Zăvoi.

Gazeta Sporturilor a intrat în posesia unor informații de impact despre salariile actuale ale baschetbaliștilor de la Vâlcea.

Centerul Rareș Cristian Uță e remunerat cu 8.000 de euro lunar, acestuia fiindu-i promisă o majorare de 2.000 de euro pentru stagiunea următoare, conform surselor.

La fel și străinii echipei. Este vorba despre americanul Cornelius Hudson și canadianul Kadre Gray, și ei posesori ai unor salarii de top.

În privința staff-ului de la CS Vâlcea 1924, se pare că salariile ar depăși bariera de 20.000 de euro. Echipa e pregătită de ibericul Arturo Alvarez, un antrenor cunoscut din Spania, trecut și pe la Steaua Roșie Belgrad, în calitate de secund.

„De ce trebuie să plătim noi, cetățenii, niște străini care azi sunt aici și mâine nu, în loc să plătim jucători români crescuți la noi și care, probabil, pot avea salarii de 1-2 mii euro? Cu 15 milioane de lei, probabil construim cinci creșe sau grădinițe”, spun unii cetățeni, contrați de autorități:

„Daca autoritățile opresc finanțarea, sportul în România moare. Fără aportul statului, nu am fi avut frumoasele echipe ale Clujului si Oradiei. Ele aduc din ce in ce mai mult bani privați, semn foarte buna pentru sănătatea baschetului românesc. Dar, fără ajutorul autorităților locale, e imposibil acum. Partizan Belgrad primește acum de la stat 20 de milione de euro. Cum am putea sa ne batem cu ei in aceste condiții?”.

