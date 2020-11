Românul care l-a spulberat pe Maradona. I-a dat cinci goluri, iar Diego era uluit: „Tu cine ești, de unde vii? Grande, ai fost mare!”

Ca fotbalist, a câștigat 7 trofee cu Dinamo București, fiind membru al unei generații excepționale a „câinilor roșii”, care a ajuns, în premieră pentru o echipă românească, în semifinalele CCE. Ca antrenor, a câștigat campionatul cu formația sa de suflet, după ce a cucerit Cupa României, în 1995, o surpriză uriașă la acea vreme, cu Petrolul Ploiești. Ion Marin a trăit momente de triumf, dar, recunoaște și el, rămâne în memoria oamenilor ca antrenorul român ce i-a dat 5-0 lui Diego Armando Maradona.



„Era ca la Hollywood”



„Dumnezeu să-l ierte! Am rămas uluit când am aflat, mai ales că o mai putea duce câțiva ani liniștit, dacă s-ar fi protejat. Uite, și eu îmi revin acum după o operație de prostată, am avut ceva emoții mari! Maradona a fost o figură. Au trecut nouă ani de atunci, de când ne-am întâlnit, dar episodul îmi este viu în minte”, și-a început povestea cel poreclit „Săpăligă”, ajuns acum la 65 de ani.

Era ca un star de Hollywood, toți roiau pe lângă el. Logic, având în vedere că era plătit cu 5 milioane de euro pe an, iar în staff-ul său avea 17 inși, care fiecare făcea treabă pe felia lui, el doar venea și inspecta. Am vorbit și înainte de meci, s-a interesat cine sunt, de unde sunt, dar nu părea că aude răspunsurile mele

Ion Marin, antrenor

„Cum, n-ai antrenat în Spania, în Italia?”



La început de octombrie, în 2011, Ion Marin, secondat de Gheorghe Mihali, a preluat pe Dubai Club, iar destinul i-a scos în cale, la doar cinci zile de la semnarea actelor, pe Al Wasl, în Cupa Emiratelor, formație antrenată atunci de El Pibe d’Oro.



Ca antrenor, Maradona nu a ajuns la gloria de fotbalist. Foto: Hepta

A fost un 5-0 ce-a șocat pe toată lumea, echipa românului învingând drastic în ultima jumătate de oră a partidei. Dubai Club era un club mic în comparație cu Al Wasl, îi asigura ex-dinamovistului un salariu stagional de 300.000 de euro.



Recomandări Care sunt singurii bani pe care merită să-i cheltuiți degeaba și de ce uneori e bine să puneți răul înainte

„După meci, Maradona a venit la mine și mă întreba el, eu doar răspundeam, se schimbase situația: «De unde ești? Cine ești? Unde ai fost? M-ai ucis, ești mare! Grande, grande», asta tot repeta. «You are great». Mă simțeam eu jenat. Mi-aduc aminte că a făcut niște ochi mari când i-am zis că am antrenat prin România, doar o dată, până atunci, în Arabia Saudită. «Nu se poate, nu cred. N-ai fost în Italia, în Spania?». «Ba da, o dată în vacanță, de câteva ori cu Dinamo»”, și-a adus aminte bucureșteanul, amuzat, acum.



Ca fotbalist, Maradona a jucat de două ori contra României: o dată într-un amical, în 1982, câștigat de Argentina cu 1-0 și, mai apoi, la Mondialul din 1990, din Italia, meci terminat 1-1.

„Diego, tu m-ai făcut celebru!”



„Îl mira orice îi spuneam. Vedeam pe ochii lui. Era uluit cum de l-am învins de o asemenea manieră. I-am zis și eu: Diego, nu ştiu câți oameni cunosc că am luat titluri cu Dinamo şi Cupa României cu Petrolul sau că am jucat, ca fundaş, împotriva lui Real Madrid, AC Milan, Atletico Madrid, Inter Milano, Hamburger sau Liverpool, ajungând până în semifinalele Cupei Campionilor. Dar tu m-ai făcut celebru!”, spune acesta.

Recomandări „Îmi doresc să fiu sinceră și să pot spune că am schizofrenie, iar oamenii să înțeleagă”

Sincer, am simțit respectul în ochii lui. Eu, la ce mă gândeam? Cred că aveam sentimentul ăla de împlinire, că sunt român și uite, mă, facem și noi imagine pozitivă în lume! Ion Marin, antrenor

„Probabil, ce-au simțit Nadia, Patzaichin, Năstase, Hagi, când au realizat ceva deosebit. Mi-aduc aminte că atunci când am dat mâna cu Maradona și s-a întors, încă dădea din cap, nu-i venea să creadă ce i s-a întâmplat și cine l-a învins”, a mărturisit Ion Marin.



Poza-mărturie a lui Mihali



„Eu nu am făcut poze cu el, nu sunt eu cu astea, poate organizatorii partidei au făcut, nu mă impresionează chestiile astea. Sigur a făcut Gică Mihali”, a mai zis antrenorul.



Gică Mihali, alături de Diego Maradona

Mihali, fost component al Generației de Aur a tricolorilor, are o fotografie-mărturie din acea perioadă.



Recomandări STENOGRAMĂ. Discuția în care Corpul de Control schimbă politic șefii, promițându-le alte poziții

„Era ca un film în direct. Impresionant tot ceea ce se petrecea în jurul său. La Al Wasl, am fost la unul dintre antrenamentele lui, transmise în direct în Japonia, China şi Coreea de Sud. Avea vreo 10 antrenori pe lângă el, plus vreo 45 de prieteni în apropiere. Am vrut să mă apropii de el şi au sărit bodyguarzii să mă oprească. Le-a spus să mă lase şi am făcut o poză împreună”, a rememorat Gică Mihali, 54 de ani, fotbalist care a adunat 31 de jocuri pentru echipa naţională.



PARTENERI - GSP.RO CTP, necruțător cu Maradona: „Știți ce a putut să-i spună Papei Ioan Paul al II-lea?!”

PARTENERI - PLAYTECH Ea este cea mai tânără mamă din România. Povestea terifiantă, la ce orori a fost supusă de tatăl ei

HOROSCOP Horoscop 27 noiembrie 2020. Peștii își confirmă valoarea personală prin întoarcerea unor prieteni vechi

Știrileprotv.ro Cui aparține leul din clipul lui Dani Mocanu. A fost găsit în urmă cu puțin timp