Stabilit la Madrid după ce s-a retras din cariera de fotbalist, fostul vârf cu 24 de selecții în naționala Irlandei și 4 goluri marcate, a trecut de-a lungul timpului pe la echipe importante precum Preston, Manchester City, Brighton, Liverpool, QPR si Osasuna.

Cu formația ”coromoranilor”, fostul atacant a obținut și cele mai importante rezultate din carieră: titlul, Cupa Ligii și Cupa Campionilor Europeni, toate în 1984.

În finala CCE, Liverpool trecea dramatic de AS Roma, 1-1, 4-2 la loviturile de departajare. Robinson a intrat în minutul 94, în locul lui Dalglish.

The FAI is saddened to learn of the death of former Ireland international Michael Robinson



Michael played 24 games at senior level, scoring four goals during the 1980s



May he rest in peace ☘️ pic.twitter.com/IL3fpOMC1j — FAIreland ⚽️?? (@FAIreland) April 28, 2020

După retragerea din activitate, Robinson s-a stabilit în Spania şi a devenit unul dintre cei mai importanţi comentatori de fotbal și de rugby din lume, la posturile Canal Plus, Cadena Ser sau Movistar.

Pe 17 decembrie 2019, Robinson a anunţat că suferă de ”melanom avansat cu metastaze”, într-un interviu acordat postului Cadena Ser, dar a continuat să lucreze în ciuda teribilei maladii cu care se confrunta.

Văd că nu voi merge niciodată singur, vă ascult ca pe Anfield: You’ll never walk alone. Vă mulţumesc din inimă şi multă încurajare în izolare. Michael Robinson, mesaj pe rețelele sociale, cu o săptămână înainte să moară:

