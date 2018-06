”A fost un meci greu, dificil, cum ne așteptam. O neatenție ne-a costat și am ajuns la penalty-uri. Acolo am fost mai lucizi. Nu m-am uitat la penalty-uri, am avut o cădere de calciu. Am fost la vestiar, dar m-am întors.

Mă bucur că obiectivul a fost îndeplinit. N-a fost ușor, mi-am asumat acest risc și mi-am îndeplinit obiectivul. E doar un început. Vreau mai mult.

Vreau să stăm în primele 8, voi discuta cu conducerea pentru că am anumite pretenții. A intervenit o blazare, trebuie să aducem sânge proaspăt, să aducem întăriri.

Am ales să titularizez anumiți jucători care înainte nu jucau. E un mic succes această calificare. Avem această satisfacție, dar eu îmi doresc mai mult. Vreau să felicit Chindia.

Sunt antrenori care m-au criticat. Asta este, îi transmit lui Marica să intre în meseria asta și să vadă și el cum e. E ușor când faci altceva și nu ești în această meserie”, a zis Adi Mutu, la TV Digi Sport.

”Nu-mi place ce joacă echipa, nu am văzut schimbare în bine și nu am văzut ideile lui Adi în joc. Clar că și el are o vină, dar nu are experiență. El trebuie să ia decizii, o situație extrem de grea. Dacă va trece, va avea multă liniște și un campionat în care să demonstreze”, atacase Ciprian Marica.