În trecut, Adrian Mutu și Cristi Chivu au fost colegi la echipa națională a României și buni prieteni, de-a lungul vremii au existat mai multe zvonuri cum că relația dintre ei s-ar fi răcit. Adi Mutu spune adevărul despre relația cu Cristi Chivu.

„Nu e adevărat. Sunt prieten cu el. Rivalitatea nu a făcut altceva decât lucruri bune. Pentru că ne ambiționam fiecare să excelăm la echipele noastre. Noi ne cunoaștem de la 13 ani. Am fost la grupele de copii și juniori de la echipele naționale, pentru că el era dintr-o parte a țării, eu eram de la Pitești.

Ne întâlneam la echipele naționale și practic de la 15 ani am fost împreună. Am trecut prin multe etape împreună. Grupele de juniori, apoi echipa națională de tineret, plus echipa mare. E o prietenie veche, de 30 de ani, între mine și el”, a declarat Adrian Mutu, pentru fanatik.ro