Femeia le-a spus anchetatorilor că Del Rio, pe numele său real José Alberto Rodríguez Chucuan, a agresat-o în mai multe rânduri, ultima dată pe 3 mai, când megastarul din wrestling a acuzat-o că îl înșală.

Femeia n-a recunoscut infidelitatea, iar bărbatul de 1,96 de metri a lovit-o brutal de mai multe ori.

“M-a obligat să nu plâng, fiindcă îl va lua pe fiul nostru și îl va arunca în mijlocul drumului”, le-a mai povestit ea anchetatorilor.

Potrivit referatului de arestare, după ce a bătut-o, Del Rio a agresat-o sexual timp de câteva ore. Victima le-a spus detectivilor că nu-și amintește mare lucru, fiind, de la un moment dat, aproape inconștientă.

Del Rio este acuzat de agresiune sexuală, infracțiune de gradul II. A fost eliberat din arest, după ce a plătit o cauțiune de 50.000 $.

Del Rio, supranumit “El Patron”, a fost primul campion mondial originar din Mexic în istoria WWE (World Wrestling Entertainment). A părăsit WWE în 2014 și a continuat să lupte sub numele de Alberto El Patrón în promoții precum Ring of Honor. În 2018 a primit cetățenia americană.

