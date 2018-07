Mirajul colaborării cu un tehnician străin, cu nume mare, după modelul aplicat de Simona Halep, a determinat-o pe sportiva născută în Târgoviște să întrerupă parteneriatul cu Marius Comănescu, cel care a ajutat-o să facă saltul de la locul 200 până în Top 50, și să se arunce în brațele belgiecei Kim Clijsters.

Tripla fostă campioană de la US Open susține că nu s-a angajat să ducă o colaborare ”plină” cu românca, preferând ca, pentru început, să-i acorde doar sfaturi. Cîrstea (28 de ani) ocupă acum locul 51 WTA la simplu și poziția 66 WTA la dublu. Țintește o clasare în Top 20 sau chiar Top 10.

”Ne-am despărțit de comun acord, pe cale amiabilă, nu e nimic spectaculos. S-a întâmplat după turneul de la Roland Garros. Așa am simțit amândoi. Avem, în continuare, o relație foarte bune și în tenis, dar și în afara lui. E momentul să încerce și altceva. Am făcut un pas înapoi. Și sunt mulțumit. Sper ca în noua colaborare să aibă succes, să prindă un pic mai mult elan, cu o așa personalitate alături. Un astfel de nume poate avea un mare impact asupra ei. Nu știu detaliile colaborării cu Clijsters, dar, din câte am observat, foștii mari campioni nu lucrează full-time cu jucătorii, ci deleagă câte un alt antrenor, pentru a merge la turnee”, a declarat, azi, Marius Comănescu, pentru ”Libertatea”.

Sorana Cîrstea a fost eliminată prematur de la Wimbledon, astfel încât se poate spune că sfaturile oferite de Clijsters n-au prins rădăcini. ”Meciul din primul tur a fost foarte bun. Păcat de partida din turul doi. A părut apăsată. Jucătorii își pun, uneori, o presiune suplimentară”, apreciază Comănescu. Cea care a eliminat-o pe Sorana este Evgenia Rodina (Rusia, 29 de ani, 120 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-3. Rodina a cedat, ieri, în optimile de finală, la Serena Williams, scor 2-6, 2-6. Venită din calificări, Rodina a învins-o surprinzător, în turul 3 pe americanca Madison Keys, locul 11 WTA, în trei seturi, 7-5, 5-7, 6-4.

Kim Clijsters (35 de ani) afirmă că nu dorește să devină antrenorul personal al niciunei jucătoare din circuit, iar colaborarea cu Sorana Cîrstea este în stadiul de test.

După victoria din primul tur de la Wimbledon în fața Magdalenei Rybarikova, locul 19 WTA, scor 7-5, 6-3, Sorana Cîrstea (28 de ani, 51 WTA) a anunțat o colaborare cu Kim Clijsters. Cvatrupla campioană de Mare Șlem a nuanțat astăzi lucrurile într-un interviu acordat celor de la WTA Insider.

”Am discutat cu managerul ei și cu directorul academiei dacă o putem ajuta. Este un mic trial, o probă. Am discutat cu ea cu câteva zile înainte de startul Wimbledon, i-am trimis un antrenor de la Academia noastră. Nu am intenția de a antrena jucătorul unu la unu, de a merge cu el peste tot. Dacă asta a apărut în presă, atunci e greșit”, a declarat Clijsters.



Kim Clijsters deține o academie de tenis în orașul Bree, Belgia. Recunoscută drept una dintre cele mai spectaculoase jucătoare din istoria modernă, Kim nu a pregătit oficial niciun jucător după retragere, oferind însă sfaturi prețioase celor care aleg să se pregătească la baza ei. Printre numele importante se numără Elise Mertens și Yanina Wickmayer.

”Ador să fiu implicată în tenis. De asta am construit academia și am revenit în fenomen. Simt că pot oferi multe și în același timp să mă distrez. Nu am secrete, nu am nimic de ascuns. Poate alte jucătoare de top par inabordabile, dar eu nu vreau să fiu așa. Vreau să împărtășesc totul.