Andrew Tate a fost învins la debutul în boxul profesionist

Andrew Tate a boxat, pe 20 decembrie 2025, într-o gală din Dubai împotriva lui Chase DeMoor, în vârstă de 29 de ani, actor, boxer și fost jucător de fotbal american la nivel universitar. Tate a pierdut meciul prin decizia majoritară a arbitrilor.

Lupta a fost organizată de promoția „Misfits Boxing”, care aduce față în față influenceri și vedete din diferite domenii. De altfel, a fost un meci cu centura pe masă: debutantul Tate versus campionul DeMoor, care mai luptase de 6 ori în acest an, potrivit GSP.

Andrew Tate a dus cu mare dificultate la final cele șase runde ale meciului. Începând din runda a treia, în care a părut să-și consume resursele, britanicul nu a mai contat ofensiv. El a terminat meciul cu fața însângerată, victoria fiindu-i acordată la puncte lui DeMoor.

Andrew Tate cant fight at all. The reputation of the Top G is over. I saw this coming. He smokes like 5 cigars a day. Stay out of the ring if you cant box https://t.co/QSDbDYDZFu — SlimSmiley (@SlimSmiley_) December 20, 2025

Andrew Tate a revenit în ring după 5 ani. Acesta are un bilanț de 76 de victorii, 9 înfrângeri și o remiză în kickboxingul profesionist, dar nu mai intrase în ring de la finalul anului 2020.

Derapaje verbale în mediul online după meci

După meci, Tate s-a recunoscut învins, afirmând în ring că „a dat totul”. Întrebat dacă va mai lupta, el a răspuns: „Trebuie să revăd lupta și să iau o decizie, dar Chase merită victoria. Mă bucur sincer pentru el. Este mai bine să încerci și să pierzi decât să nu încerci deloc”.

Ulterior, el a publicat un text pe platforma X, în care a spus că a acceptat să lupte, deși în interiorul lui știa că e prea „bătrân” pentru asta.

„99,9% dintre bărbații de 40 de ani care au 700 de milioane de dolari stau degeaba, cu prostituate. Aș fi putut face același lucru, să vorbesc prostii pe internet, să nu-mi asum niciun risc și să trăiesc liniștit. În interiorul meu știam că sunt prea bătrân pentru asta. Știam că am stat prea mult pe tușă”, a spus Tate.

99.9% of 40 year old men with 700 million dollars sit around with whores.



I could have done the same and talked shit on the Internet and took no risks and just lived easy.



In my heart I knew Im too old.



I knew Id been out too long.



Thats why I had to do it.



To face… pic.twitter.com/pgZC203y4y — Andrew Tate (@Cobratate) December 21, 2025

El a adăugat: „Dar tocmai de asta trebuia să o fac. Pentru a-mi înfrunta frica. Nu pot trăi înspăimântat. Trebuie să știu că mi-am înfruntat frica. Am pierdut fără drept de apel, Chase este un adevărat campion, un războinic. Sunt mândru de el, merită centura”.

Keir Starmer este presat să ceară arestarea și extrădarea lui Andrew Tate în Marea Britanie

Chiar înainte de meciul de box dintre Andrew Tate și Chase DeMoor, din Dubai, prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a confruntat cu presiuni pentru a-i aduce înapoi în Regatul Unit pe frații Tate pentru a răspunde unor acuzații extrem de grave, potrivit publicației Independent.

Tate și fratele său, Tristan, se confruntă cu o serie de 21 de capete de acuzare în Marea Britanie, inclusiv viol, agresiune, trafic de persoane și controlul prostituției.

În acest context, fosta ministră de interne a Marii Britanii, Priti Patel, a declarat că „frații Tate se confruntă cu acuzații extrem de grave” și a cerut ca premierul britanic să intervină pe lângă autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru ca aceștia să fie arestați și extrădați.

„Prim-ministrul trebuie să solicite autorităţilor din Dubai să-i aresteze când vor veni în vizită şi să-i extrădeze, astfel încât să poată avea loc un proces judiciar adecvat”, a spus Patel.

Și Emily Darlington, deputată laburistă care a făcut campanie în numele presupuselor victime ale lui Tate, a criticat libertatea de mișcare de care se bucură frații Tate, calificând situația drept „un afront la adresa justiției”.

„Prea des vedem în societatea noastră că victimele şi supravieţuitorii sunt cei ale căror vieţi sunt îngrădite, în timp ce agresorii se sustrag justiţiei”, a declarat aceasta.

Apeluri similare au venit și din partea avocatului Matt Jury, care reprezintă patru femei care au intentat un proces civil împotriva lui Andrew Tate. Acesta a afirmat că guvernul britanic are „o oportunitate de aur” de a acționa.

„Guvernul britanic are o oportunitate de aur în acest weekend pentru a-l aresta pe Andrew Tate în Dubai și a-l aduce în sfârșit în fața instanței în Regatul Unit”, a spus avocatul.

Andrew Tate și fratele acestuia, Tristan, sunt anchetați și în România începând din 2022, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. În ultimii ani, cei doi frați au făcut obiectul mai multor procese în instanțele din România.

