Andrew Tate a fost învins la debutul în boxul profesionist

Andrew Tate a boxat, pe 20 decembrie 2025, într-o gală din Dubai împotriva lui Chase DeMoor, în vârstă de 29 de ani, actor, boxer și fost jucător de fotbal american la nivel universitar. Tate a pierdut meciul prin decizia majoritară a arbitrilor.

Lupta a fost organizată de promoția „Misfits Boxing”, care aduce față în față influenceri și vedete din diferite domenii. De altfel, a fost un meci cu centura pe masă: debutantul Tate versus campionul DeMoor, care mai luptase de 6 ori în acest an, potrivit GSP.

Andrew Tate a dus cu mare dificultate la final cele șase runde ale meciului. Începând din runda a treia, în care a părut să-și consume resursele, britanicul nu a mai contat ofensiv. El a terminat meciul cu fața însângerată, victoria fiindu-i acordată la puncte lui DeMoor.

Andrew Tate a revenit în ring după 5 ani. Acesta are un bilanț de 76 de victorii, 9 înfrângeri și o remiză în kickboxingul profesionist, dar nu mai intrase în ring de la finalul anului 2020.

Derapaje verbale în mediul online după meci

După meci, Tate s-a recunoscut învins, afirmând în ring că „a dat totul”. Întrebat dacă va mai lupta, el a răspuns: „Trebuie să revăd lupta și să iau o decizie, dar Chase merită victoria. Mă bucur sincer pentru el. Este mai bine să încerci și să pierzi decât să nu încerci deloc”.

Ulterior, el a publicat un text pe platforma X, în care a spus că a acceptat să lupte, deși în interiorul lui știa că e prea „bătrân” pentru asta.

„99,9% dintre bărbații de 40 de ani care au 700 de milioane de dolari stau degeaba, cu prostituate. Aș fi putut face același lucru, să vorbesc prostii pe internet, să nu-mi asum niciun risc și să trăiesc liniștit. În interiorul meu știam că sunt prea bătrân pentru asta. Știam că am stat prea mult pe tușă”, a spus Tate.

El a adăugat: „Dar tocmai de asta trebuia să o fac. Pentru a-mi înfrunta frica. Nu pot trăi înspăimântat. Trebuie să știu că mi-am înfruntat frica. Am pierdut fără drept de apel, Chase este un adevărat campion, un războinic. Sunt mândru de el, merită centura”.

Keir Starmer este presat să ceară arestarea și extrădarea lui Andrew Tate în Marea Britanie

Chiar înainte de meciul de box dintre Andrew Tate și Chase DeMoor, din Dubai, prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a confruntat cu presiuni pentru a-i aduce înapoi în Regatul Unit pe frații Tate pentru a răspunde unor acuzații extrem de grave, potrivit publicației Independent.

Tate și fratele său, Tristan, se confruntă cu o serie de 21 de capete de acuzare în Marea Britanie, inclusiv viol, agresiune, trafic de persoane și controlul prostituției.

În acest context, fosta ministră de interne a Marii Britanii, Priti Patel, a declarat că „frații Tate se confruntă cu acuzații extrem de grave” și a cerut ca premierul britanic să intervină pe lângă autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru ca aceștia să fie arestați și extrădați.

„Prim-ministrul trebuie să solicite autorităţilor din Dubai să-i aresteze când vor veni în vizită şi să-i extrădeze, astfel încât să poată avea loc un proces judiciar adecvat”, a spus Patel.

Și Emily Darlington, deputată laburistă care a făcut campanie în numele presupuselor victime ale lui Tate, a criticat libertatea de mișcare de care se bucură frații Tate, calificând situația drept „un afront la adresa justiției”.

„Prea des vedem în societatea noastră că victimele şi supravieţuitorii sunt cei ale căror vieţi sunt îngrădite, în timp ce agresorii se sustrag justiţiei”, a declarat aceasta.

Apeluri similare au venit și din partea avocatului Matt Jury, care reprezintă patru femei care au intentat un proces civil împotriva lui Andrew Tate. Acesta a afirmat că guvernul britanic are „o oportunitate de aur” de a acționa.

„Guvernul britanic are o oportunitate de aur în acest weekend pentru a-l aresta pe Andrew Tate în Dubai și a-l aduce în sfârșit în fața instanței în Regatul Unit”, a spus avocatul.

Andrew Tate și fratele acestuia, Tristan, sunt anchetați și în România începând din 2022, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. În ultimii ani, cei doi frați au făcut obiectul mai multor procese în instanțele din România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Superliga: FCSB-Rapid 2-1, după un derby superb și o fază controversată în final
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
Viva.ro
Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
Unica.ro
Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
gsp
Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
GSP.RO
Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.RO
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Parteneri
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Libertateapentrufemei.ro
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Avantaje.ro
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”
Tvmania.ro
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”

Alte știri

Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
Știri România 12:30
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
Parteneri
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Adevarul.ro
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
Fanatik.ro
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
Un portar pe nume Otto
Un portar pe nume Otto
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
Unica.ro
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați”
Stiri Mondene 14:12
Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați”
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Stiri Mondene 13:41
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
ObservatorNews.ro
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Parteneri
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
GSP.ro
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
GSP.ro
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
Parteneri
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Mediafax.ro
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
StirileKanalD.ro
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Redactia.ro
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”
KanalD.ro
EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”

Politic

Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Politică 13:25
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Parteneri
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
A venit de nicăieri anunțul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Gigi Becali: „Mi-a zis, e clar!”
Fanatik.ro
A venit de nicăieri anunțul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Gigi Becali: „Mi-a zis, e clar!”
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online
Spotmedia.ro
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online