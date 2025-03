Într-un mesaj postat pe rețele sociale, Andrew Tate spune că el și fratele său, Tristan, sunt „în mare parte, înțeleși greșit” și că nu au fost condamnați pentru nicio crimă de-a lungul vieții lor.„Vor plăt pentru ce ne-au făcut”, amenință milionarul procurorii caare i-au anchetat și instituțiile statului.

„Trăim într-o societate democratică în care ești considerat nevinovat, până când se dovedește că ești vinovat”, a spus Andrew Tate.

We have always been innocent. pic.twitter.com/HU50OFsn3f