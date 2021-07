Anglia - Danemarca la Euro 2020. Pe cine mizează 5 jucători de poveste ai naționalei care au lucrat în cele două țări

Danemarca – Anglia este cea de-a doua semifinală a Campionatului European, iar partida de pe „Wembley” se va desfășura miercuri seară, de la ora 22.00.

Este un meci important pentru nordici, care au transmis că vor evolua cu gândul la colegul lor Christian Eriksen, pe care speră să-l revadă duminică, în finala ce se va disputa tot pe „Wembley”. UEFA a adresat invitaţii internaţionalului danez, soției fotbalistului care joacă pentru Internazionale Milano, şi paramedicilor care i-au acordat primul ajutor în momentul în care nordicul s-a prăbuşit pe teren în meciul contra Finlandei de la EURO 2020.

Libertatea a chestionat cinci foști internaționali români cu privire la șansele pentru marea finală pe care o au cele două formații ce se vor confrunta diseară. Foștii fotbaliști au activat în Premier League sau în prima ligă daneză, având diverse rezultate. Dacă România a bifat un nou turneu final la TV, sportivii care au reprezentat tricolorul și-au expus părerile cu privire la șansele pe care le au elevii lui Gareth Southgate și Kasper Hjulmand de a ajunge în ultimul act.

„Fotbalul se întoarce acasă, în Albion”

Dan Petrescu, 53 de ani, a triumfat ca fotbalist la Chelsea, împrumutând numele clubului drag sufletului său pentru a-l oferi uneia dintre fiicele sale.

Fost campion cu CFR Cluj în ultimele patru sezoane, „Bursucul”, membru marcant al Generației de Aur a naționalei, a mai jucat în Albion pentru Sheffield Wednesday, Bradford și Southampton.

„Anglia așteaptă de mult timp să câștige acest trofeu. Toată suflarea fotbalistică de acolo e foarte optimistă, crede că acesta este momentul. Mai ales după finala Champions League jucată între Chelsea și Manchester City. Eu sunt un mare fan al Angliei, sper să câștige. Cred că naționala lui Southgate a atins forma maximă. Este momentul, cum spun englezii, ca fotbalul, cu trofeu cu tot, să se întoarcă acasă”, a declarat SuperDan.

Dan Petrescu, într-un meci din Premier League alături de Chelsea. Foto: EPA

Mizează pe atacul englez

Ilie Dumitrescu, 52 de ani, a jucat chiar la Londra, la Tottenham, fiind transferat după fantasticul Campionat Mondial din 1994 din SUA, bifând un an apoi și la West Ham United.

„Pariez pe Anglia că va câștiga Euro 2020. Până acum mi-a ieșit pronosticul. Pe ce mă bazez? Fotbalul englez a avut cele mai importante competiții la nivel de club, Champions League și Europa League. Finală englezească în Champions League, Manchester United finalistă în Europa League. Southgate are mulți jucători valoroși care au ajuns la un nivel foarte bun. Kane în atac, plus Sterling, Sancho, Mount, Henderson, mulți jucători cu experiență, foarte puternici. Plus o apărare redutabilă, șapte meciuri consecutive fără gol primit, o premieră în istoria naționalei”, a explicat Dumitrescu.

Ilie Dumitrescu a jucat la Tottenham

„Kane va răpune Danemarca”

Ionel Ganea, 47 de ani, a marcat un gol vital al unei mari victorii a României cu Anglia la Euro 2000, apoi, în perioada 2004-2006, a evoluat pentru Wolverhampton Wanderers. „Mie mi-a plăcut Italia în mod deosebit, la acest Euro, dar cred că Anglia nu va avea probleme în a se califica în finală. Va răpune Danemarca. Are și atuul terenului propriu, probabil, cei mai mulți spectatori vor împinge de la spate echipa lui Southgate. Kane cred că are motoarele pe diesel, s-a încălzit mai greu, dar va duce Anglia în finală. Danezii au impresionat, dar drumul lor se oprește aici”, a mărturisit Ganezu.

Atacantul echipei de fotbal Rapid București, Ionel Ganea. Foto: Hepta

„Danemarca e mai echipă”

Costel Gâlcă, 49 de ani, tocmai a încheiat o aventură de doi ani la Vejle, în Danemarca, unde a fost antrenor, promovându-i pe cei de acolo în prima ligă.

Fostul mijlocaș central al tricolorilor speră într-o mare surpriză. „Echipa are calitate individuală și de grup, se poate bate acum cu orice adversar. Kasper Hjulmand, foarte bun tactician, are multiple variante de a schimba sistemul. Danezii sunt foarte buni la fazele fixe, lucrează mult la antrenament și la echipele de club, mizând pe astfel de situații. O echipă puternică, fizic și mental, pot juca de la egal la egal cu Anglia. Va surprinde adversarul pe tranziție. Cum se spune în fotbal, Danemarca e mai echipă decât Anglia. Șansele de calificare le văd egale, 50/50. Jucătorii au crescut, au căpătat o mare încredere, iar Dolberg, Poulsen și Cornelius pot surprinde”, a spus Costelinho.

Costel Gâlcă, fost mijlocaș central al tricolorilor

Pentru Eriksen

George Florescu, 37 de ani, a străbătut lumea în lung și în lat cu fotbalul, două sezoane petrecându-le în Danemarca, la Midtjylland. Fostul decar al naționalei ar agrea o mare surpriză pe „Wembley”. „Sincer, mi-ar plăcea ca danezii să învingă și Anglia, și apoi în finală, deși e extraordinar de greu. Au un fotbal tonic. Au o echipă bine compartimentată și m-a impresionat cum au știut să se adune după un start nefast, marcat și de pierderea lui Eriksen. Eu cred că acest fotbalist, un lider al echipei, cu siguranță își îmbărbătează coechipierii, iar Simon Kjaer, căpitanul danezilor, oferă siguranță psihică. Sper într-o surpriză, sunt sigur că va fi un meci electrizant, iar englezii nu sunt deja învingători”, a comentat ardeleanul.

George Florescu, într-un meci de fotbal al Universității Cluj. Foto: Hepta

Impresionant până în semifinale

Danemarca este marea surpriză de la Euro 2020. A început competiția cu două eșecuri, 0-1 cu Finlanda și 1-2 cu Belgia, apoi a făcut spectacol cu Rusia, scor 4-1, profitând de golaverajul care a contat în clasamentul în trei cu Rusia și Finlanda, calificându-se în optimi. Apoi, a trecut en fanfare de Țara Galilor, scor 4-0. Nordicii și-au arătat forța și cu Cehia, scor 2-1 în sferturi. Danemarca a prins ultima dată semifinalele Euro în 1992, când a și câștigat turneul final, una dintre marile surprize din istorie.

Anglia a mers ceas până acum, niciun gol primit la Euro. Rând pe rând, a învins Croația (1-0), apoi o remiză albă cu Scoția, și succes cu Cehia (1-0). La Londra, în optimi, și-a învins rivala, Germania (2-0). În sferturi, a spulberat Ucraina lui Șevcenko (4-0).

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ionel Ganea, acuzații grave la adresa Anamariei Prodan: „«Acidul sulfuric». Știți cum își scoate banii?”

Playtech.ro Andreea Raicu, primele declarații despre SARCINĂ. L-a uluit total pe Cătălin Măruță: ”Vrei să naști la TV?”

Observatornews.ro Tinere ucise pe câmp, strivite de o combină agricolă în lanul de porumb. Una dintre fete a apucat să sune după ajutor, în Italia

HOROSCOP Horoscop 7 iulie 2021. Racii trebuie să își mențină echilibrul interior și să ignore anumite lucruri

Știrileprotv.ro Cazul elevei care a luat 3 la Evaluarea Națională și a primit 5 puncte în plus la contestații. „Am fost zdrobiţi”

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Ritualul de îngrijire coreean pentru tenul afectat de viața urbană (PUBLICITATE)