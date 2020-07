Serviciul te duce în diverse zone ale globului, dar care dintre noi ar fi de acord acum să meargă să lucreze în China?

Fost internațional, Florin Pârvu așteaptă un permis special pentru a se putea întoarce în Țara Marelui Zid, acolo de unde a plecat fix înaintea izbucnirii pandemiei de coronavirus care a schimbat viața pe mapamond pentru o lungă perioadă de timp.

În ultimele luni, fostul dinamovist a stat la Ploiești, în orașul natal, dar se va întoarce în curând la Henan Jianye.

De trei ani este antrenor principal la echipa Under 19 a asiaticilor.

”Viața a revenit oarecum la normalitate din aprilie, acum așteptăm un punct de vedere oficial ca să înceapă și fotbalul. Normalitatea nu mai e acum cum era, fiindcă e greu să mai fie la fel, dar oamenii își duc viața înainte, cu precauție. Am făcut în ultimele luni antrenamentele online, aștept viza specială ca să pot reveni la serviciu”, a mărturisit prahoveanul pentru Libertatea.

Teamă? Nu. Nu voi merge fluierând acolo, am o strângere de inimă că-mi las familia aici, însă chinezii au fost mereu corecți cu mine, sunt dorit acolo, îmi fac treaba în condiții profesioniste, este un nivel de apreciere diferit față de România. O să-mi iau toate măsurile de precauție, așa cum am făcut-o în această primă jumătate a anului, fiindcă și la Ploiești am respectat toate normele. E mai simplu și mai eficient decât să încalci regulile.

Antrenorul român Florin Pârvu: