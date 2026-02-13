Antrenorul echipei de sărituri cu schiurile s-a făcut mangă și a fost trimis acasă de șefii delegației Finlandei

Un scandal legat de consumul de alcool a zguduit Jocurile Olimpice de iarnă 2026, după ce antrenorul principal al echipei de sărituri cu schiurile din Finlanda, Igor Medved, fost sportiv în această disciplină, a fost trimis acasă.

Federația Finlandeză de Schi a confirmat că că Medved a fost înlăturat din delegație din cauza unor „abateri legate de consumul de alcool”.

„Medved a plecat acasă astăzi”, a confirmat Janne Hänninen, șeful sporturilor de elită din cadrul Comitetului Olimpic Finlandez.

„Este vorba despre probleme legate de consumul de alcool. Luăm foarte în serios încălcările regulamentelor și acționăm rapid în astfel de cazuri.

În ciuda insistențelor, Hänninen nu a oferit detalii suplimentare despre comportamentul lui Medved, pe care presa l-a descris drept un „scandal de beție”.

Marleena Valtasola, directorul executiv al Federației Finlandeze de Schi, a declarat că decizia privind viitorul lui Medved va fi luată abia după încheierea competiției: „A apărut o situație neplăcută: s-a consumat alcool cu încălcarea regulamentului de echipă. Am decis că Medved nu va participa în continuare la Jocurile Olimpice. Celelalte probleme vor fi discutate cu el după încheierea competiției. Acum este esențial să asigurăm concentrarea sportivilor”.

Medved și-a exprimat regretul pentru comportamentul său: „Am făcut o greșeală și îmi pare foarte rău. Vreau să cer scuze întregii echipe finlandeze, sportivilor și fanilor. Doresc echipei liniște și concentrare pentru a se putea axa pe Jocurile Olimpice.

Igor Medved dă ok-ul pentru săritura unui sportiv finlandez. Foto: Imago

Igor Medved era antrenorul echipei naționale de sărituri cu schiurile a Finlandei din iunie 2024. Lasse Moilanen a preluat responsabilitatea echipei pentru restul Jocurilor Olimpice.

