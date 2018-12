Antrenorul Nicolae Dică, demis de FCSB? Gigi Becali: ”Ne mai gândim, poate încerc și cu altul”

„Nu mă mai enervez la fotbal. Vine perioada de transferuri și cumpărăm jucători. Luăm unu, doi fundași centrali, luăm mijlocași centrali. Nu avem, s-a văzut. Iau războinici, nu oameni ca ăștia, de nu le convine terenul. Nu avem jucători de sacrificiu, asta e clar.

Nu poți să câștigi campionatul cu jucători care dau cu stângul în dreptul și o bagă în poartă (n.r. Bălașa a marcat un autogol cu Sepsi).

O să cumpăr alți doi jucători. Eu îi iau, nu mai las pe nimeni să ia. Bălașa e cel mai slab fundaș central pe care l-am avut la Steaua. Ar trebui să-i dau banii lui Bălașa și să stea pe bancă. Cumpăr altul și gata. Așa voi face în iarnă.

Nu cred că așa putem câștiga titlul. Noi ne chinuim și cu om în plus. Noi jucăm numai după ureche”, a zis Becali, la Digi Sport.

„Dacă voi mai vedea și eu terenuri ca ăsta voi scoate echipa să pierd 0-3 la «masa verde». Nu mă interesează. Nu pot risca să se accidenteze Man, mai bine pierd și gata”

„Nu-l dau afară pe Dică, dar e și chestiune de antrenor. Când ai jucători de posesie, ca Man, Gnohere, Coman, Tănase, și tu nu ai posesie atunci e o problemă. Dacă e la 2-3 puncte de lider nu-l dau afară, dar dacă e la 6-7, atunci ne mai gândim, încercăm și cu altul', a conchis latifundiarul.

„Am intrat pe vârfuri în acest meci. A fost un joc foarte slab, nu mă așteptam la acest lucru. Pentru noi a fost ca și cum nu conta acest meci. E adevărat că jucătorii nu puteau să-și mențină echilibrul. Am vrut să ținem de minge, nu am putut, apoi am jucat mai multe mingi lungi. Am cerut să riscăm mai mult în a doua repriză. E un final greu de an, noi mereu jucăm la ora 20:00, când terenul e înghețat”, a zis și Dică, la Look Sport.

FCSB a fost învinsă cu scorul de 4-2 de Sepsi, „roş-albaştrii” primind pentru prima oară patru goluri în campionat, din 2013 încoace. Întrebat de reporterul Telekom Sport „cum s-a ajuns aici?”, Raul Rusescu a oferit un răspuns amuzant. „Cu autocarul”, a spus Rusescu, zâmbind.

Terenul înghețat de la Sfântu Gheorghe le-a pus mari probleme de echilibru jucătorilor celor două echipe. Filipe Teixeira și Dennis Man au părăsit terenul accidentați.