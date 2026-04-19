Criza politică din România și nemulțumirile PSD față de Bolojan

În cadrul interviului, Grindeanu a detaliat motivele nemulțumirii față de actualul premier, Ilie Bolojan, evidențiind în principal politicile economice adoptate în ultimele zece luni.

„Este vorba de politica pe care Ilie Bolojan și politicile, mai ales economice, le-a luat în ultimele 10 luni și care ne-au adus într-o situație proastă”, a explicat liderul PSD.

Acesta a subliniat că România se confruntă cu o recesiune economică, având deja șase luni consecutive de scădere a consumului. De asemenea, Grindeanu a precizat că, deși îl cunoaște de ani buni pe Ilie Bolojan, problema nu este una personală, ci una legată de măsurile adoptate de acesta.

„Am ajuns în situația aceasta în care nu mi-am dorit acest lucru. Și nici colegii mei nu și-au dorit. Să facem această evaluare”, a adăugat președintele social-democraților.

Sorin Grindeanu mizează pe Nicușor Dan pentru viitoarele consultări de la Cotroceni

În cazul în care PSD va decide să retragă sprijinul politic pentru premier, Grindeanu consideră că președintele Nicușor Dan va iniția consultări cu partidele politice.

„Președintele va putea să știe fiecare partid ceea ce își dorește. Și cât de repede se poate depăși această criză politică”, a declarat Grindeanu.

De asemenea, el a menționat că în ultimele discuții cu șeful statului, acesta a luat act de intențiile PSD, însă a subliniat că detaliile acestor discuții nu pot fi dezvăluite fără acordul președintelui.

Cu toate acestea, liderul PSD a continuat să îl laude pe Nicușor Dan, pentru o a treia zi consecutiv, menținonând că există o diferență majoră între președintele României și Ilie Bolojan.

„Nicușor Dan și-a înțeles poziția politică, asta îl deosebește de Ilie Bolojan. Și-a intrat în rolul de mediator, de a încerca să înțeleagă și să fie un președinte al tuturor românilor, pe când primul ministru nu a depășit poziția de președinte PNL cu susținere USR. N-a realizat că este și un premier al PSD-ului, ajuns acolo cu 45% din voturi date de PSD”, a subliniat Grindeanu.

