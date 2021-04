Antrenorul român din spatele recordului mondial la semimaraton al alergătoarei din Kenya: „M-aș bucura ca următorul să fie pentru România”

După o noapte ploioasă, la ora 10 dimineața, pe 4 aprilie, crema sportivilor lumii s-a aliniat la startul semimaratonului de la Istanbul, una dintre puținele competiții de nivel gold care nu s-a anulat din cauza pandemiei. „O cursă grea, atipică”, o descrie antrenorul Carol Șanta. Doar că acesta nu a fost surprins că după o oră și patru minute, Ruth Chepngetich, sportiva cu care lucrează de doi ani, trecea linia de sosire.

Carol Șanta a plecat din 2011 din România, iar acum locuiește în Kenya

„E un rezultat absolut excepțional și regretul ei și al meu este că nu a fost cu câteva secunde mai repede, fiindcă ar fi fost prima performanță sub o oră și 4 minute. E o barieră care până nu de mult era greu și să ne gândim la ea”, spune Șanta.

Ruth a alergat cu 29 de secunde mai repede decât recordul anterior de 1:04:31. Și totuși, acele 3 secunde! Pentru acele 3 secunde vor munci din greu mult Ruth și alte atlete de talia ei. O competiție la sânge.

Ruth Chepngetich | Foto: EPA

„Kenyencele noastre”, pentru Olimpiadă

„Noi am anticipat asta, anul ăsta era în plan un record mondial pentru că pregătirea ei din ultimii doi-trei ani justifica fără doar și poate tentativa de record mondial. Chiar dacă la Istanbul a fost o competiție de semimaraton, rămâne un criteriu în alcătuirea echipei olimpice a Kenyei. Acolo sunt două-trei atlete care abia așteaptă ca titularele să facă un pas greșit”, explică antrenorul român cât de dură este lupta.

Kenya are peste 80 de campioni olimpici și mondiali la atletism și mii de aspiranți. Competiția acerbă îi face pe mulți să se legitimeze în alte țări pentru a avea șansa să participe la marile competiții.

Carol Șanta, de exemplu, a contribuit la legitimarea a trei sportive kenyene la clubul Steaua. Joan Chelimo, Delvine Meringor și Stella Ruto așteaptă acum finalizarea procedurilor de naturalizare. Joan a fost pe locul patru la Istanbul, cu 1:05:09.

„Ar însemna, în contextul rezultatului de la Istanbul, că Joan este una dintre candidatele pentru o medalie olimpică la maraton. Ea a făcut un rezultat foarte bun la Valencia și potrivit regulamentului, ea e calificată și, după obținerea cetățeniei, Comitetul Olimpic Român urmează să facă demersurile pentru înscrierea ei la Jocurile Olimpice”, explică antrenorul. „M-aș bucura ca următorul record mondial să fie pentru România”, spune antrenorul de 66 de ani, care și-a dedicat toată viața atletismului de nivel înalt.



Antrenamente în orașul campionilor

Carol Șanta locuiește de nouă ani în Iten, Kenya, oraș cu 40 de mii de locuitori și cu cea mai mare densitate de campioni mondiali și olimpici la atletism din lume. După ce a antrenat o vreme la Sfântu Gheorghe, acesta a plecat din țară în 2011 și a antrenat pentru o perioadă lotul Turciei, iar apoi a decis să rămână pe cont propriu în Kenya și să își facă o echipă de sportivi. Prin naturalizarea celor trei sportive din Kenya speră să reînvie tradiția atletismului de la noi.

„Stella și-a făcut un debut grozav la semimaraton, o oră, șapte minute și un pic. Și Delvine este o alergătoare de 1.07. Sunt trei fete mult peste recordurile naționale. Proiectul cu România mi l-am dorit foarte mult și mi-ar asigura liniștea și conexiunea cu țara, cu familia, cu atletismul autohton”, spune Carol Șanta.

Rezultatul vine după un an în care competițiile sportive au fost anulate. Cu noile restricții de călătorie, prea puțini organizatori și-au mai asumat desfășurarea evenimentelor.

În tot acest timp, Carol Șanta a trebuit să le dea încredere atleților lui, să nu simtă că se antrenează în gol. Unde mai pui că dacă nu merg la competiții, nu câștigă bani.

„Orice schimbare afectează atletul. Rezultatele bune sunt pregătite din timp și există o organizare precisă. Am avut noroc să am niște sportivi cu multă voință și dorință de performanță și atunci, cu antrenamentele sistematice, tot timpul sportivul are niște repere și pe zi ce trece își confirmă că pregătirea e la nivelul la care își dorește să ajungă în context competitiv.”



Citeşte şi:

DIICOT a început urmărirea penală în cazul accesării datelor despre vaccinare de către consilierul lui Vlad Voiculescu

Cum a eșuat școala online în Olanda, la clasele primare. Țara va cheltui 8,5 miliarde de euro pe educație

Peste 2.200 de infectări și 160 de decese de COVID în ultimele 24 de ore. Scade numărul pacienților de la ATI

PARTENERI - GSP.RO Cum se ascundea Marica cu amantele! Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile

Playtech.ro INCREDIBIL! Ce face acum femeia care l-a părăsit pe Mihai Neșu! E halucinant ce se întâmplă

Observatornews.ro Caz incredibil la Braşov. Fetiţă de doi ani înecată şi declarată moartă, observată după o oră că are puls

HOROSCOP Horoscop 17 aprilie 2021. Peștii beneficiează de o formă de protecție care nu se manifestă cum vor ei

Știrileprotv.ro Exclusiv. Vlad Voiculescu face dezvăluiri șocante: „Am primit mai multe amenințări cu moartea”

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”

PUBLICITATE Află cât de profitabile sunt economiile tale (PUBLICITATE)