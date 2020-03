De Ciprian Iana,

La meciul din Spania, una dintre ultimele partide disputate înainte de întreruperea competițiilor din cauza pandemiei Covid-19, Hațegan a fost ajutat de Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe la cele două linii, iar Sebastian Colțescu a fost al patrulea oficial.

La revenirea în țară toți patru au fost nevoiți să intre în izolare la domiciliu pentru 14 zile.

“Suntem toți sănătoși, slavă Domnului! Dintre toți, eu am fost singurul care am avut ceva simptome, în sensul că am avut o tuse seacă. Nu ceva grav, în alte condiții poate nici nu aș fi băgat de seamă. Recunosc, m-am speriat puțin având în vedere și faptul că soția este însărcinată.”, a precizat Ovidiu Hațegan pentru frf.ro.

Acesta a adăugat: ”Am făcut testul și vineri mi-a venit rezultatul, este negativ. Am avut emoții, abia așteptam să aflu rezultatul. Mulțumesc tuturor celor care s-au interesat de sănătatea noastră, am primit multe telefoane în această perioadă. Este un moment dificil pentru toată lumea, dar va trece”.

Ovidiu Hațegan a conchis: ”Trebuie să fim însă atenți și să ne protejăm, pe noi și pe cei apropiați nouă! Vom avea timp să facem totul, dar acum trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și nimic mai mult! E tot ce contează! Să fim responsabili și să respectăm măsurile luate de autorități!”,.

Meciul tur dintre Atalanta Bergamo și CF Valencia, scor 4-1, disputat la Milano, este considerat a fi factorul declanșator al pandemiei de coronavirus din Italia și Spania, cele mai afectate state din Europa de Covid-19,

