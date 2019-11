De Mihai Toma,

Duminică, în etapa a 12 a a Ligii B, Seria Est (una dintre cele patru serii), la Iordăcheanu, 15 kilometri de Vălenii de Munte, s-au întâlnit echipa locală Avântul (locul 3) și Prahova Ploiești (locul 5), continuatoarea formației care a luat titlul în 1916.

Scorul a fost deschis de Prahova Ploiești, în secunda 5 a meciului, graţie unui autogol. E cel mai rapid autogol din istoria fotbalului.

Arbitrul, 37 de ani, cel mai sus în eșalonul al doilea, a explicat faza halucinantă pentru Libertatea:

”Mingea a fost mișcată de la centru de oaspeți, înapoi pentru un coleg, acesta a aruncat balonul în diagonală direct spre extrema care sprintase imediat după fluier. Mingea a ajuns undeva pe semicercul careului de 16 metri, iar fundașul central al gazdelor a vrut să dea cu capul spre portar. Goalkeeperul ieșise și el pe la 12-13 metri și, din cauză că fundasul a sărit și contratimp, a dat-o peste el în poartă, bară laterală și gol!”.

”Păcat că n-a apucat nimeni să filmeze. A fost uluială”, a încheiat ”cavalerul” ploieștean.

Echipa fostului arbitru Safta, supranumit ”Mamulos”, a egalat în minutul 10, dar a cedat, până la urmă, 1-4.

La Avântul Iordăcheanu, antrenor-jucător e Mihai Safta, fiul primarului, fost arbitru și el! Iar autogolul a fost semnat de Cristian, fratele mai mic al antrenorului!

Recordul omologat este din Letonia, gol în propria poartă în 14 secunde! Au dat gol fără să atingă mingea! Acesta a fost cel mai rapid autogol din istorie | VIDEO

Avântul Iordăcheanu e o grupare sprijinită de primăria condusă de Constantin Safta, fost arbitru asistent de Liga 1 și fost fotbalist de L3, edil PNL aflat la al doilea mandat (primul, 2008-2012).

Dincolo, în vara anului 2018, Adrian Teodorescu a reînfiinţat Prahova Ploieşti, cel mai vechi brand din fotbalul prahovean (1915-2001), alegând să vină alături de el doar jucători tineri. ”Teo” deține certificatul de identitate sportivă pentru Prahova Ploieşti încă din anul 2010.

Teodorescu a fost primul personaj din fotbalului românesc care a fost declarat persona- non grata. Suspendarea acestuia a fost ratificată de FRF la 12 mai 2008 şi ridicată pe 25 ianurie 2010.

Huge respect to Estonian side Paide Linnameeskond who managed to go 1-0 down within 14 seconds, without the opposition touching the ball. pic.twitter.com/sPncb1wSph