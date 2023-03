În Anglia sunt peste 7.000 de echipe care participă în 24 ligi.. Doar primele 5 eșaloane, profesioniste și semiprofesionist, se desfășoară la nivel național, restul sunt împărțite împărțite în peste 480 de serii, pe criterii geografice.

Într-o astfel de ligă s-a petrecut, weekendul trecut, o bătaie ca-n șapte păcate. Filmarea incidentului a ajuns la Ref Support UK.

Totul s-a petrecut după ce arbitrul a dictat un penalty, în finalul meciului.

„Jucătorul care a faultat în careu a avut o altercație cu celălalt. S-a iscat un scandal, urmat de o bătaie care a durat peste 5 minute. S-au lovit cu pumnii și și-au dat picioare în cap. Evident, am plecat din zonă șli am abandonat meciul”, a povestit „centralul” partidei.

„După ce lucrurile s-au mai calmat, în timp ce îmi strângeam geanta, am fost amenințat, mi s-a spus că totul s-a produs din vina mea, că sunt rasist.. Am fost urmărit până până la mașină, mi-a spus că știu unde locuiesc, că o să vină după mine!”, a mai spus arbitrul, speriat.

Nimic și nimeni nu este ferit de forța brută a jucătorilor, după cum arată imaginile. Unul dintre fotbaliști a lovit adversarii și arbitrii cu un trepied luat al unei camere de filmat!

Pe baza imaginilor video, cei implicați în acest scandal ar putea primi o suspendare pe un an.

