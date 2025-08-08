Lewis Hamilton este „obosit”, crede fostul șef al Formulei 1

Hamilton, în vârstă de 40 de ani, nu a mai urcat pe podium de la sprintul din Miami. Zvonurile că septuplul campion mondial ar putea renunța înainte de finalizarea contractului său de doi ani cu Ferrari au devenit tot mai frecvente, conform Heute.

Hamilton însuși a alimentat aceste speculații, declarând după cursa de la Hungaroring: „Sunt inutil”.

Fostul șef al Formulei 1 a preluat aceste declarații într-un interviu acordat Daily Mail. „S-ar minți singur dacă ar continua. Ar trebui să se retragă acum. Dacă l-aș reprezenta, aș negocia direct cu Ferrari și le-aș spune: dacă aveți pe cineva care să-l înlocuiască pe Lewis, el se va retrage”, a spus Ecclestone, în vârstă de 94 de ani.

Ecclestone consideră că Hamilton este „obosit” și are nevoie de o pauză. „Face ceea ce face întotdeauna. Are nevoie în sfârșit de o pauză pentru a face ceva complet diferit. Nu mai trebuie să-și asume riscul. A câștigat șapte titluri mondiale și asta este suficient”, a subliniat el.

„Nu vreau să i se întâmple ceva rău. El nu luptă pentru titlul mondial”, a mai adăugat fostul șef al Formulei 1.

Doi posibili succesori

În plus, Ecclestone a propus un posibil succesor: Isack Hadjar de la Red Bull.

„Dacă l-aș putea avea, l-aș lua pe Hadjar de la Racing Bulls. A făcut o treabă excelentă în primul său an, este un tip grozav”, a declarat el. Hadjar, un tânăr francez talentat, este considerat și candidat pentru al doilea cockpit Red Bull, alături de Max Verstappen.

Ecclestone l-a menționat și pe Gabriel Bortoleto de la Sauber, pe care îl apreciază foarte mult. „Îmi place foarte mult. Este talentat. Ambii sunt piloți foarte raționali”, a spus el despre Hadjar și Bortoleto.

Totuși, un schimb de piloți la Ferrari rămâne improbabil, cel puțin pentru moment.

