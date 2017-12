Biletul zilei din fotbal 13 decembrie. În Anglia, gata pentru meciuri de la ora 22.00.

Biletul Zilei este jucat exclusiv azi pe meciuri din etapa cu numărul 17 din Premier League. Am ales două dueluri interesante, anume Liverpool vs West Brom și Swansea vs Manchester City, acestea având ora de start 22.00, respectiv 21:45.

Biletul Zilei Fotbal 13 decembrie – cota 2.26

După cum puteți observa, ambele partide ne oferă favorite certe, însă cotele pentru victoriile acestora au o valoare scăzută. Astfel, vom paria pe faptul că se vor marca câte cel puțin trei goluri în fiecare dintre ele. Dacă pronosticurile vor fi câștigătoare, ne bucurăm împreună de un bilet ce are o cotă totală de 2.26, formată din oferta celor de la NetBet, agenție ce deține și unul dintre cele mai cunoscute cazinouri online din România.

