Biletul zilei din fotbal 25 octombrie. Cu ochii pe meciurile din Serie A.

Biletul zilei din fotbal vine din Italia, acolo unde se va desfășura etapa cu numărul 10 din Serie A. Vom miza pe duelurile Juventus vs Spal și AS Roma vs Crotone, ce vor avea loc în această seară, nu mai devreme de ora 21:45.

Biletul Zilei Fotbal 25 octombrie – cota 2.08

În ambele partide se poate observa faptul că echipele gazdă sunt favorite certe, însă cotele pentru victoriile acestora sunt mici. Totuși, ne așteptăm la meciuri spectaculoase, de aceea am pariat pe faptul că vom vedea câte cel puțin 3 goluri în fiecare. Obținem un bilet cu o cotă totală de peste 2. Acesta a fost plasat și este recomandat spre a fi jucat la casa de pariuri NetBet (D.1279 /29.06.2016).

