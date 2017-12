Biletul zilei din fotbal 26 decembrie 2017 vine din ligile inferioare ale Angliei

Biletul zilei din fotbal 26 decembrie 2017. Biletul zilei din fotbal vine din ligile inferioare ale Angliei, mai exact Vanarama National League North.

Am ales să mizăm pe două meciuri ce vor avea loc începând cu ora 17:00, anume FC United of Manchester vs Salford City și Chorley vs Southport.

Biletul Zilei din f otbal 26 decembrie – cota 2.53

Vom juca pe numărul de goluri, care de cele mai mult ori este unul ridicat la acest nivel. Astfel, dacă se vor marca câte minim 3 în fiecare dintre meciurile amintite mai sus, noi ne bucurăm de un bilet câștigător într-o cotă bună de 2.53. Acesta a fost jucat și este recomandat spre a fi plasat la Betfair.

