Bodyguardul celui mai scump fotbalist din lume a fost făcut KO, la sfârșitul săptămânii trecute, de englezul Sean Strickland în cadrul unei gale UFC Fight Night 138, desfășurate la Centrul Avenir din Moncton, Canada.

Nordine Taleb (1,86 metri înălțime/77 de kilograme) are 14 victorii și șase înfrângeri în UFC.

Right hand lands for Strickland and drops Taleb! #UFCMoncton @SStricklandMMA pic.twitter.com/rrweCRvA23

Neymar s-a transferat la PSG în august 2017, după ce și-a achitat clauza de reziliere în valoare de 222 de mlioane de euro pe care o avea în contractul de la Barcelona.

All business tonight for Sean Strickland, as he gets the TKO victory. pic.twitter.com/TBN2rihAKF

— FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) October 28, 2018