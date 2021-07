”Un rezultat la care nu ne-am așteptat, deoarece nu aveam repere privind evoluția noastră pe macadam, și mai mult, nu am reușit să parcurgem kilometrii necesari de teste pentru acomodarea pe acest tip de suprafață. A fost un raliu extrem de greu atât din punctul de vedere al condițiilor meteo, cât și al probelor speciale. Întotdeauna ne-au plăcut probele de la acest raliu chiar dacă am avut și experiențe total neplăcute trei ani la rând, dar și rezultate de care suntem foarte mândri. Ziua de vineri a început foarte bine pentru noi, și am reușit să ne instalăm în fruntea plutonului la clasă și pe un loc 3 în clasamentul general. Sâmbătă avea să fie o zi mult mai dificilă atât din cauza condițiilor meteo cât și din punctul de vedere al suprafeței probelor speciale care deveneau foarte alunecoase. Am reușit să mărim ecartul față de urmăritori în prima buclă a zilei secunde, iar în următoarele probe nu ne rămânea decât să conservăm rezultatul. Apa minerală Borsec a hidratat succesul nostru și la această etapă extrem de dificilă.

Mulțumim partenerilor noștri UniCredit Leasing, Borsec, Generali, Cipi, Hofigal, Defi, Mobil1 prin Star Lubricants, Interflon, Set-Prod Com și echipei tehnice Omega Motorsport”, a declarat pilotul Adi Teslovan.

Credit foto: SZABO ATTILA

