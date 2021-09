Comisia de Disciplină a federaţiei italiene a decis suspendarea lui Broili cel puţin până la 19 noiembrie, dată la care ar urma să se încheie ancheta preliminară deschisă de procurorul federal.

Oficiul naţional de luptă împotriva discriminării rasiale s-a declarat revoltat de faptul că s-a permis ca meciul să aibă totuşi loc sâmbăta trecută.

Federația Italiană de Box a publicat o declarație în care se sublinia faptul că toți membrii săi trebuie să se abțină de la orice comportament discriminatoriu.

Cu toate acestea, forul de la Roma nu a explicat de ce nu au fost luate măsuri de mai multă vreme. Până la meciul de la Trieste, Michele Broili disputase 16 meciuri profesioniste.

Michele Broili, a Italian neo-Nazi boxer, took part in a championship fight last week that was live-streamed on major Italian outlets and sanctioned by the Italian Boxing Federation.



Luckily, the white supremacist lost his fight to Moroccan native Hassan Nourdine.



Karma. pic.twitter.com/DA9c9doZU9