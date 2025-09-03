Brașov și Buzău, gazde ale etapei a treia din Turul României 2025

Pe 12 septembrie, etapa a treia a Turului României pornește din Brașov, un oraș cu o moștenire istorică impresionantă, și se încheie în Buzău, după un traseu de 180 km presărat cu peisaje de neuitat și obiective turistice unice.

Program etapa a treia – 12 septembrie 2025

Ora 10:50 – Start din Brașov



– Start din Brașov Ora estimată 15:00 – Sosire la Buzău

Primul simbol care se ridică în fața ochilor vizitatorilor este Biserica Neagră, cel mai impunător edificiu gotic din țară, cu ziduri înnegrite de incendiul din 1689 și cu o impresionantă colecție de covoare orientale și una dintre cele mai mari orgi din Europa de Est. Este o destinație obligatorie pentru orice turist care ajunge aici, iar atmosfera din jurul Pieței Sfatului întărește farmecul orașului.

„Este o onoare pentru orașul nostru să facă parte din Turul României, unul dintre cele mai importante și spectaculoase evenimente sportive ale țării, care va ajunge și la Brașov pe 12 septembrie. Această cursă, ce reunește cei mai buni cicliști din România și din întreaga Europă, reprezintă o oportunitate unică de a promova sportul, disciplina și spiritul de echipă. Este o ocazie de a încuraja un stil de viață sănătos și activ. Vă invit pe toți să fiți alături de sportivi, să susțineți echipa națională și să aplaudați performanța acestei curse internaționale. Împreună, să facem din Brașov un centru al sportului și să demonstrăm că orașul nostru merită să fie în top. Să iubim sportul, să susținem tinerii sportivi și să promovăm frumusețea acestei comunități!”, a declarat George Scripcaru, primarul municipiului Brașov.

Pe parcurs, caravana va trece prin Întorsura Buzăului și Cislău, înainte de a ajunge în renumita stațiune Sărata Monteoru, cunoscută pentru izvoarele sale minerale. De aici, drumul continuă prin zona montană către una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale din regiune – Lacul Siriu.

Acest lac de acumulare, format pe râul Buzău, îmbină liniștea cu frumusețea sălbatică a peisajului, fiind înconjurat de păduri dese și versanți abrupți. Este un loc preferat atât de drumeți și pescari, cât și de cei care caută o pauză de relaxare în natură.

Turul României 2025, etapa 3, Buzău. Foto: Turul României 2025

Sosirea este programată la Buzău, un oraș cu o energie caldă, aflat la confluența istoriei cu spiritul ospitalier al locuitorilor săi. Aici, cicliștii vor fi întâmpinați cu aplauze și entuziasm, iar atmosfera va transforma finalul etapei într-o adevărată sărbătoare locală.

„Mă bucur enorm că una din etapele Turului Ciclist al României se desfășoară în județul Buzău. Peisajele din Geoparcul Unesco Ținutul Buzăului sunt unice în România, de aceea cred cu convingere că veți avea o experiență frumoasă. Încurajăm mersul pe bicicletă în orașul Buzău, de aceea extindem în fiecare an pistele pentru bicicletes și punem la dispoziția buzoienilor și a vizitatorilor peste 500 de biciclete. Vă așteptăm cu drag în Piața Dacia!”, a spus Constantin Toma, primarul municipiului Buzău.

Ghidul suporterului local

Vino din timp – recomandat cu minimum 30–45 de minute înainte de trecerea caravanei.

Ia cu tine o șapcă și apă

Poți aduce steaguri, pancarte sau clopoței – sprijinul publicului contează și încurajează sportivii!

Nu uita să îți încarci telefonul – pentru poze, filmări sau acces rapid la traseu.

Turul României este organizat de Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Auchan, în calitate de partener principal. Evenimentul îmbină performanța sportivă cu promovarea celor mai frumoase zone turistice și culturale ale țării, reunind orașe istorice, drumuri pitorești și peisaje spectaculoase într-un traseu conceput să aducă ciclismul mai aproape de publicul larg.

Program și traseu Turul României 2025

● 9 septembrie – Prezentarea echipelor – Craiova

● 10 septembrie – Etapa 1: Craiova – Târgu Cărbunești – Horezu – Râmnicu Vâlcea | 175 km

● 11 septembrie – Etapa 2: Pitești – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) | 172 km

● 12 septembrie – Etapa 3: Brașov – Întorsura Buzăului – Sărata Monteoru – Buzău | 180 km

● 13 septembrie – Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăței – Slobozia | 212 km

● 14 septembrie – Etapa 5: circuit în București | 95 km

Spectacolul ciclist va putea fi urmărit în direct pe Prima Sport, online pe www.turulromaniei.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook Tour of Romania și Auchan România.

Sponsorii evenimentului: YoPro, Rexona, Clear, Pedigree, M&M’s, Stay Strong, Cristim, Orange, Elit, Pizza Guseppe, Pepsi, Home Garden, Delikat, Born Winner, Hochland, Mondelez, Gold Nutrition.

Partener mobilitate: Petrom

Mașina oficială: Suzuki

Apa oficială: Dorna

Partener tehnic: Bellotto

Parteneri media: Prima Sport, TVR

Despre Turul României

Inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă” a organizat, în 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București, însă competiția a fost pusă pe pauză 3 ani mai târziu, din cauza Primului Război Mondial. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a reluat ideea, organizând prima competiție ciclistă națională – Turul României, supranumită și „Mica Buclă”. Competiția figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale din 2008, iar din 2019 este organizată în parteneriat cu Auchan România. Mai multe informații despre Turul României 2025 pe: www.turulromaniei.ro și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/tourofromaniaofficial.

Foto: Turul României 2025

