Poliția bulgară a blocat accesul rutier cu aproximativ șase ore înainte de sosirea cicliștilor, pe ascensiunea de la Liaskovet.

Astfel, am ales să rămânem la Veliko, orașul de final. Unde puteai găsi o parcare aproape de finișul etapei. Și de acolo, pe jos!

Potrivit Cycling News, guvernul bulgar a alocat 10 milioane de euro pentru organizarea primelor trei etape, în timp ce portalurile Ringgis și Budgrub estimau în ianuarie o sumă de 15 milioane de euro, finanțată prin Ministerul Tineretului și Sportului. Totuși, condițiile meteo nefavorabile pun la încercare atât sportivii, cât și organizatorii.

Nu se mai găsesc obiecte promoționale de vânzare, spre exemplu mascote, magneți, sau tricouri pentru adulți, ci doar șepci care costă 15 euro, bidoane tot cu 15 euro și tricouri de copii, 10 euro bucata.

Finișul de astăzi, mai lung și mai lat decât cel de ieri, va fi crucial pentru favoriți. Etapa precedentă, câștigată de francezul Paul Menier, a fost marcată de o căzătură masivă la 600 de metri de linia de sosire. Doar 12 cicliști au reușit să participe la sprintul final. „Sperăm că cerul se va degaja și vom avea parte de un final fără incidente”, au declarat oficialii competiției.

Cu siguranță, vom vedea cu toții biciclete scumpe la finalul competiției. Spre exemplu, danezul Jonas Vingegaard, favoritul de la Visma, concurează pe un Cervélo S5, echipat cu grup SRAM Red AXS și roți Reserve, fiind una dintre cele mai scumpe biciclete din plutonul profesionist, circa 12.500 de euro.