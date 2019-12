Federația Română de Tenis de Masă și-a premiat sportivii și antrenorii care au făcut performanță în 2019. Campioanele europene Eliza Samara și Bernadette Szocs și vicecampionul mondial Ovidiu Ionescu sunt doar câțiva dintre cei care au plecat acasă cu trofee. Distracția de după premiere a fost, și ea, pe măsura rezultatelor.

“Ca în fiecare an, încercăm să ne destindem și să ne bucurăm de moment. Acum un an nu am fost și am regretat. Anul acesta am zis că trebuie neapărat să fiu la gală, să mă simt bine. Faptul că m-am revăzut cu foști colegi și antrenori, pe care îi știu de mică, m-a emoționat”, a declarat Elizabeta Samara, pentru sportsnet.ro.

La rândul său, Ovidiu Ionescu a precizat: “Cred că este singura ocazie în care ne întâlnim cu toții, putem povesti ce s-a întâmplat în decursul anului, putem bea un pahar cu vin împreună, să ne relaxăm cu adevărat și să ne pregătim pentru sezonul următor”.

O noapte de distracție și înapoi la treabă

Campioană europeană cu echipa pentru a doua oară consecutiv, Bernadette Szocs nu poate acorda prea mult timp distracției. Calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo este următorul obiectiv pentru sportiva de 24 de ani.

“De fiecare dată, la final de an, ne adunăm. Suntem o familie unită și chiar merităm să fim toți împreună, e emoționant. Distracție e doar azi, pentru că de mâine mă întorc în Germania și vreau să continui să mă antrenez”, a declarat Bernadette Szocs.

Recomandări Armata s-a răzgândit: familia cu opt copii poate să rămână peste iarnă în cazarma părăsită

Sportiva a adăugat: ”Sunt foarte concentrată pe tenis de masă pentru că vreau să mă calific la Jocurile Olimpice și să câștig o medalie, să îmi îndeplinesc visul” .

Un președinte mulțumit

Cristinel Romanescu este un președinte de federație mulțumit de performanțele obținute în 2019. Printre ele se număra titlul european și medalia de argint cucerită la Jocurile Europene de echipa feminină, dar și medaliile de argint obținute de Ovidiu Ionescu la Campionatul Mondial, în proba de dublu masculin, și la Jocurile Europene, în proba de dublu mixt.

“Eu zic că lucrurile ne-au cam ieșit anul acesta, cam ca în ultimii ani. Rezultatele sunt de excepție, îi felicit pe sportivi, antrenori și pe cei din staff-ul federației. Este extraordinar să te poți întâlni cu familia tenisului de masă, o familie care are un singur țel: să fim cei mai buni în Europa, să fim cei mai buni în lume”, a precizat Cristinel Romanescu.

Recomandări Guvernul PNL a reluat proiectul de 11,7 milioane de lei inițiat de guvernul PSD cu Alexandru Cumpănașu

Beatrice Romancescu, manager al Federației Române de Tenis de Masă a punctat: “Este o noapte specială în care ne-am felicitat premianții. După un an cu rezultate foarte bune, iată că aratăm că știm să ne și distrăm. Ne bucurăm ca ne-am strâns cu toții aici. Pentru noi, este un moment pe care îl așteptăm întregul an”.L

Bernadette Szocs, Ovidiu Ionescu și jucătoarele din echipa națională au primit trofeul pentru cel mai bun sportiv al anului 2019.

FOTO: sportsnet.ro

Citeşte şi:

Un meci din Spania a fost suspendat pentru insulte grave: ”Ești un nazist nenorocit”

Gică Hagi, dezvăluiri explozive din cantonamentul echipei naționale: ”Morman de băutură”

Dumitru Dragomir aruncă bomba: ”E un proiect pentru cumpărarea lui Dinamo și eu să conduc clubul”

GSP.RO ”Nu se poate să fie mijlocul hotelului plin de băutură!”. Pe cine a certat Hagi