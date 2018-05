Campionatul Mondial de hochei pe gheață 2018, Grupa Mondială. Programul și rezultatele competiției din Danemarca. TVR HD transmite 30 de meciuri! Ce jucători din NHL au fost convocați

Campionatul Mondial de hochei pe gheață 2018, Grupa Mondială. Programul și rezultatele competiției din Danemarca, de la Copenhaga și Herning (4-20 mai 2018). Suedia e campioana mondială en-titre, rușii dețin titlul olimpic.

Grupa A (Royal Arena, Copenhaga)

RUS – Rusia

SWE – Suedia

CZE – Cehia

SUI – Elveția

BLR – Belarus

SVK – Slovacia

FRA – Franța

AUT – Austria

Grupa B (Jyske Bank Boxen Group, Herning)

CAN – Canada

FIN – Finlanda

USA – SUA

GER – Germania

NOR – Norvegia

LAT – Letonia

DEN – Danemarca

KOR – Coreea de Sud

Cele 16 echipe sunt împărțite în două grupe. Se joacă fiecare cu fiecare. Primele patru clasate din fiecare grupă avansează în sferturile de finală (1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A). Echipele câștigătoare avansează la semifinale. Ambele jocuri semifinale se vor juca la Copenhaga. Câștigătoarele semifinalelor dispută finala, pierzătoarele evoluează pentru bronz.



Slovacia, organizatoarea CM 2019, nu poate retrograda. Dacă Slovacia ar fi pe 15 sau pe 16 la final, echipa clasată pe locul 14 va fi retrogradată. Marea Britanie și Italia au promovat în Campionatul Mondial de hochei pe gheață 2019, Grupa Mondială. 3 puncte se acordă pentru echipa câștigătoare la încheierea timpului regulamentar de 60 de minute. 1 punct primesc ambele echipe la încheierea timpului regulamentar dacă jocul este egal în 60 de minute. Un punct suplimentar câștigă echipa care învinge după prelungirile de cinci minute sau după loviturile de departajare. Au fost vândute deja 300.000 de bilete. Imnul competiției Jucători din NHL prezenți la Campionatul Mondial de hochei pe gheață 2018, Grupa Mondială Rusia: Artiom Anisimov (Chicago Blackhawks), Evgheni Dadonov, Maxim Mamin (ambii Florida Panthers), Pavel Buhnevici (NY Rangers), Nikita Soșnikov (St. Louis Blues). Suedia: Anders Nilsson (portar, Vancouver), Oliver Ekman-Larsson (Arizona), John Klingberg (Dallas), Erik Gustafsson (Chicago), Adam Larsson (Edmonton), Mika Zibanejad (NY Rangers), Mikael Backlund (Calgary), Jacob de la Rose (Montreal), Johan Larsson (Buffalo), Magnus Paajarvi (Ottawa). Cehia: Radko Gudas (Philadelphia), Radek Faksa (Dallas), David Rittich (portar), Dmitri Jaskin (ambii St. Louis), Filip Chytil (NY Rangers), Tomáš Plekanec (Toronto), Tomáš Hyka (Chicago). Elveția: Berra (portar, Anahein), Müller (New Jersey), Niederreiter (Minnesota). Slovacia: Andrej Sekera (Edmonton), Christián Jaroš (Ottawa), Tomáš Jurčo (Chicago). Franța: Yohann Auvitu (Edmonton). Canada: Darcy Kuemper (portar, Arizona), Thomas Chabot, Jean-Gabriel Pageau (ambii Ottawa), Vince Dunn, Joel Edmundson, Colton Parayko, Brayden Schenn, Jaden Schwartz (toți St. Louis), Aaron Ekblad (Florida), Darnell Nurse. Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins (toți Edmonton), Ryan Pulock, Mathew Barzal, Anthony Beauvillier, Jordan Eberle (toți NY Islanders), Bo Horvat (Vancouver), Ryan O’Reilly (Buffalo). Finlanda: Harri Säteri (portar, Florida), Julius Honka (Dallas), Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen (ambii Carolina), Kasperi Kapanen (Toronto), Marcus Nutivaara (Columbus), Mikko Rantanen (Colorado), Mikael Granlund (Minnesota). SUA: Keith Kinkaid (portar), Will Butcher, Blake Coleman, Brian Gibbons (toți New Jersey), Charlie Lindgren (portar, Montreal), Patrick Kane, Connor Murphy, Alex DeBrincat, Jordan Oesterle (toți Chicago), Dylan Larkin, Nick Jensen (ambii Detroit), Anders Lee (NY Islanders), Johnny Gaudreau (Calgary), Cam Atkinson, Sonny Milano (ambii Columbus), Scott Darling (portar), Derek Ryan (ambii Carolina), Chris Kreider, Neal Pionk (ambii NY Rangers), Alec Martinez (LA Kings), Tage Thompson (St. Louis), Colin White (Ottawa). Germania: Korbinian Holzer (Anaheim), Dennis Seidenberg (NY Islanders), Leon Draisaitl (Edmonton). Danemarca: Frederik Andersen (portar, Toronto), (Frans Nielsen (Detroit).

Campionatul Mondial de hochei pe gheață 2018, Grupa Mondială

A 4 mai, 17:15 Royal Arena RUS vs FRA

B 4 mai, 17:15 Jyske Bank Boxen USA vs CAN (TVR HD live)

A 4 mai, 21:15 Royal Arena SWE vs BLR

B 4 mai, 21:15 Jyske Bank Boxen GER vs DEN (TVR HD live)



A 5 mai, 13:15 Royal Arena SUI vs AUT

B 5 mai 13:15 Jyske Bank Boxen NOR vs LAT

A 5 mai, 17:15 Royal Arena FRA vs BLR

B 5 mai, 17:15 Jyske Bank Boxen FIN vs KOR (6 mai, 11.00, TVR HD premieră)

A 5 mai, 21:15 Royal Arena CZE vs SVK (00.30, TVR HD premieră)

B 5 mai, 21:15 Jyske Bank Boxen DEN vs USA

A 6 mai, 13:15 Royal Arena AUT vs RUS

B 6 may, 13:15 Jyske Bank Boxen KOR vs CAN

A 6 mai, 17:15 Royal Arena SWE vs CZE (00.00, TVR HD premieră)

B 6 mai, 17:15 Jyske Bank Boxen GER vs NOR

A 6 mai, 21:15 Royal Arena SVK vs SUI (TVR HD live)

B 6 mai, 21:15 Jyske Bank Boxen LAT vs FIN

A 7 mai, 17:15 Royal Arena BLR vs RUS (TVR HD live)

B 7 mai, 17:15 Jyske Bank Boxen USA vs GER

A 7 mai, 21:15 Royal Arena SWE vs FRA

B 7 mai, 21:15 Jyske Bank Boxen CAN vs DEN (TVR HD live)



A 8 mai, 17:15 Royal Arena AUT vs SVK

B 8 mai, 17:15 Jyske Bank Boxen KOR vs LAT (TVR HD live)

A 8 mai, 21:15 Royal Arena CZE vs SUI

B 8 mai, 21:15 Jyske Bank Boxen FIN vs NOR (00.00, TVR HD, premieră)



A 9 mai, 17:15 Royal Arena SUI vs BLR (TVR HD live)

B 9 mai, 17:15 Jyske Bank Boxen GER vs KOR

A 9 mai, 21:15 Royal Arena SWE vs AUT (TVR HD live)

B 9 mai, 21:15 Jyske Bank Boxen FIN vs DEN

A 10 mai, 17:15 Royal Arena SVK vs FRA

B 10 mai, 17:15 Jyske Bank Boxen USA vs LAT (TVR HD live)

A 10 mai, 21:15 Royal Arena CZE vs RUS (00.00, TVR HD premieră)

B 10 mai, 21:15 Jyske Bank Boxen NOR vs CAN

A 11 mai, 17:15 Royal Arena FRA vs AUT (TVR HD live)

B 11 mai, 17:15 Jyske Bank Boxen DEN vs NOR

A 11 mai, 21:15 Royal Arena BLR vs CZE

B 11 mai, 21:15 Jyske Bank Boxen USA vs KOR (TVR HD live)



A 12 mai 13:15 Royal Arena SVK vs SWE

B 12 mai, 13:15 Jyske Bank Boxen LAT vs GER

A 12 mai, 17:15 Royal Arena AUT vs BLR (19.00, TVR HD premieră)

B 12 mai, 17:15 Jyske Bank Boxen DEN vs KOR

A 12 mai, 21:15 Royal Arena RUS vs SUI

B 12 mai, 21:15 Jyske Bank Boxen CAN vs FIN (13 mai, 11.00, TVR HD premieră)



A 13 mai, 17:15 Royal Arena FRA vs CZE

B 13 mai, 17:15 Jyske Bank Boxen NOR vs USA (00.00, TVR HD premieră)

A 13 mai, 21:15 Royal Arena SUI vs SWE (TVR HD live)

B 13 mai, 21:15 Jyske Bank Boxen GER vs FIN

A 14 mai, 17:15 Royal Arena RUS vs SVK (TVR HD live)

B 14 mai, 17:15 Jyske Bank Boxen KOR vs NOR

A 14 mai, 21:15 Royal Arena CZE vs AUT

B 14 mai, 21:15 Jyske Bank Boxen CAN vs LAT (TVR HD live)



A 15 mai, 13:15 Royal Arena SUI vs FRA

B 15 mai, 13:15 Jyske Bank Boxen FIN vs USA

A 15 mai, 17:15 Royal Arena BLR vs SVK

B 15 mai, 17:15 Jyske Bank Boxen CAN vs GER (TVR HD live)

A 15 mai, 21:15 Royal Arena RUS vs SWE (TVR HD live)

B 15 mai, 21:15 Jyske Bank Boxen LAT vs DEN

Sferturi de finală

17 mai, 17:15 SF1 A1 – B4 Royal Arena

17 mai, 17:15 SF2 B2 – A3 Jyske Bank Boxen

17 mai, 21:15 SF3 A2 – B3 Royal Arena

17 mai, 21:15 SF4 B1 – A4 Jyske Bank Boxen

TVR HD va alege pentru transmisia live două semifinale.



Semifinale

19 mai, 16:15 Semi 1 A1/ B4 – B2/ A3 Royal Arena (23.00, TVR HD premieră)

19 mai, 20:15 Semi 2 A2/ B3 – B1/ A4 Royal Arena(TVR HD live)



Finale

20 mai, 16:45 Finala mică Royal Arena (00.00, TVR HD premieră)

20 mai, 21:15 Finala mare Royal Arena (TVR HD live)



