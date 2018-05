Vedetele Campionatului Mondial de hochei pe gheață 2018, Grupa Mondială. De la McDavid, noul Gretzky, la Aho, remarcat la FOTE 2013, de la Brașov! / VIDEO

Vedetele Campionatului Mondial de hochei pe gheață 2018, Grupa Mondială. Spre deosebire de Jocurile Olimpice, jucătorii din NHL sunt prezenți la acest turneu. Vom vedea sportivi de mare valoare, cu salarii de milioane.

1. Connor McDavid – Canada/ Salariu: 12.500.000 $ pe an

La doar 21 de ani, va fi căpitanul Canadei la Campionatulu Mondial de hochei pe gheață 2018, Grupa Mondială. Experții îl compară deja cu legendarul Wayne Gretzky. A marcat 108 puncte în acest sezon pentru Edmonton, 41 de goluri și 67 de pase decisive, fiind primul scorer canadian al ierarhiei golgheterilor. Sezonul trecut a semnat 100 de puncte (30+70). A fost ales de două ori, în 2017 și 2018 în All Star. Are în colecția sa mai multe trofee valoroase, inclusiv Hart Memorial Trophy. La CM 2016, McDavid a terminat cu nouă puncte în zece meciuri. Are aur mondial la U18, la tineret și la seniori (2016).

2. Patrick Kane – SUA/ Salariu: 6.800.000 $ pe an

Căpitanul yankeilor are, la doar 29 de ani, trei Cupe Stanley (2010, 2013, 2015, toate cu Blackhawks). În 2013, după seria finală, a fost recompensat cu Conn Smythe Trophy și a a fost, de asemenea cel mai util jucător de play-off. La Mondiale, a fost prezent doar în 2008, 10 puncte (3 + 7) în șapte jocuri. E argint olimpic (2010).



3. Leon Draisaitl – Germania/ Salariu: 8.500.000 $ pe an

O altă tânără speranță de la Edmonton Oilers. În sezonul curent, jucătorul de 22 de ani a semnat 70 de puncte în 70 de jocuri (25+45). Fiul fostului internațional Peter Draisaitl joacă la al patrulea Mondial. Germanii au șocat lumea la Jocurile Olimpice 2018, unde au obținut argintul.

4. Brayden Schenn – Canada/ Salariu: 2.750.000 $ pe an



Jucătorul de la St. Louis Blues, 26 de ani, e la cel mai de succes sezon din cariera sa (28 de goluri și 40 de assist-uri). E campion mondial U18 și de seniori (2015)

5. Mathew Barzal – Canada/ Salariu: 700.000 $ pe an



Aare doar 20 de ani, iar în acest sezon a semnat pentru New York Islanders 85 de puncte (22+63). Va fi primul său Campionat Mondial.

6. Oliver Ekman Larsson – Suedia/ Salariu: 6.000.000 $ pe an



Campion mondial anul trecut, jucătorul de 26 de ani joacă deja de cinci ani în NHL. În acest an a marcat 42 de puncte (14 goluri), în 82 de jocuri (cel mai bun sezon, 2015-2016, 55 de puncte, 21+34). Apărătorul de la Arizona are deja rezultate importante la națională: argint olimpic (2014), aur mondial (2017; 8 meciuri, 2+3), argint și bronz, tot la CM.

7. Evgheni Dadonov – Rusia/ Salariu: 4.000.000 $ pe an



Rușii încă mai așteaptă multe întăriri din NHL (Alexander Ovecikin, Evgheni Kuznețov, Evgheni Malkin și Nikita Kucerov sunt încă în joc). Dadonov, 29 de ani, era deja liber, după un sezon de succes la Florida Panters. Dublu câștigător al Cupei Gagarin și campion mondial în 2014 (plus un argint și de două ori bronz), a punctat de 65 de ori în acest sezon (28 + 37).

8. Sebastian Aho – Finlanda / Salariu: 1.200.000 $ pe an



În sezonul său de debut în NHL, Aho a bifat 49 de puncte (24 de goluri). În această stagiune a ajuns la 29 de goluri și 65 de puncte. La 20 de ani, Sebastian e viitorul lui Carolina. Are argint la Campionatele Mondiale în 2016. A luat aurul și la FOTE 2013, la Brașov.



9. Mikael Backlund – Suedia/ Salariu: 1.500.000 $ pe an



Are 29 de ani și e la al cincilea Campionat Mondial. A câștigat o medalie de argint și două bronzuri. A venit de la Calgary în căutarea visului de aur. În 82 de meciuri stagionale, are 14 goluri și 31 de pase decisive. Sezonul trecut a fost mai bun: 22+31.



10. Andrej Sekera – Slovacia/ Salariu: 6.500.000 $ pe an



Din cauza unei accidentări, fundașul de 31 de ani a jucat în acest sezon doar 36 de meciuri la LA Kings (8 pase decisive). Cel mai bun an NHL: 2010-2011, la Buffalo Sabres (76, 3+29). Experiența și abilitățile sale vor fi extrem de valoroase pentru slovaci. A bifat un argint mondial (2012).



11. Ryan Nugent-Hopkins – Canada/ Salariu: 6.000.000 $ pe an



Centrul de 25 de ani a jucat 65 de meciuri pentru Edmonton, 24 de goluri și 24 de pase. Va fi în premieră la Campionatul Mondial.

12. Jordan Eberle – Canada/ Salariu: 6.000.000 $ pe an



Are 27 de ani, s-a mutat de la Edmonton la NY Islanders și a punctat de 81 de ori în 81 de meciuri (25 de goluri). E un magnet pentru medalii: campion mondial la 18 și la 20 de ani și aut suprem la seniori, în 2015.



13. Radko Gudas – Cehia/ Salariu: 1.400.000 pe an



Fiul fostului internațional Leo Gudas, Radko, 27 de ani, nu e productiv (2 goluri și 14 assist-uri în 70 de meciuri pentru Philadelphia), însă impresionează prin jo cul său fizic, fără a depăși limitele. F ulgerul de la Kladno nu reprezintă o intervenție dezgustătoare. Mai ales în lupta noastră reciprocă am putea să o iertăm.



14. John Klingberg – Suedia/ Salariu: 1.900.000 de euro pe an



Suedezul de 25 de ani este unul dintre cei mai productivi jucători de la NHL. În sezonul curent a marcat 67 de puncte (59 de pase) în 82 de meciuri, iar astfel de numere sunt admirabile pentru un apărător. Campionul în Suedia în 2013, John va juca al treilea Campionat Mondial. Anul trecut a fost campion mondial cu Tre Kronor.



15. Radek Faksa – Cehia/ Salariu: 832.500 $ pe an



Jucătorul de 24 de ani din Opava a avut un sezon bun la Dallas Stars, 17 goluri și 16 assist-uri.