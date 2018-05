Cum l-a băgat un român în comă pe Joel Genazzi, jucător de hochei al Elveției, finalista Mondialului. Antrenorul Daniel Herlea a format doi jucători de-ai lor

După Germania, finalistă turneului de hochei pe gheață de la Jocurile Olimpice de iarnă 2018, Elveția e senzația Campionatului Mondial de hochei pe gheață 2018, Grupa Mondială.

După un miraculos 3-2 cu Finlanda, în sferturi, Elveția a xeroxat scorul în semifinala contra Canadei (3-2). A fost o evoluție monumentală a portarului Leonardo Genoni (43 de suturi apărate). Scherwey (18.41), Hoffmann (29.40), Haas (44.14) au fost eroii helveților, Horvat (27.20) și Parayko (57.53) au punctat pentru ”frunza de arțar”.

Cu tot progresul Elveției, care a ajuns la a doua finală mondială (în 2013, tot cu Suedia, scor 1-5) și care are un grup puternic de jucători în NHL, au trecut de o echipă alcătuită integral din NHL-eri, între ei și golgheterul ultimelor două sezoane regulare, Connor Mc David. Canada, care joacă finala mică împotriva SUA, ar putea rata o medaliei la un CM după 14 ani!

Jucătorii elvețieni din NHL care au jucat la CM: Reto Berra (portar, Anahein), Mirco Müller (New Jersey), Nino Niederreiter (Minnesota), Sven Andrighetto (Colorado), Timo Meier (San Jose), Roman Josi, Kevin Fiala (ambii Nashville).

111 pationoare indoor și 193 – outdoor are Elveția (locul 10 în total, după număr; patinoarul din Berna are 17.000 de locuri, al doilea din Europa, după cel de la Koln), Canada are 3.300 indoor +5.000 outdoor!