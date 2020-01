De Vlad Nedelea,

Fundașul central a semnat un contract pe 3 ani cu roș-albaștrii. Miron va câștiga la echipa lui Gigi Becali 12.000 de euro pe lună.

În urma treceri lui Miron la FCSB, Botoșani nu va primi niciun ban, dar moldovenii au păstrat un procent de 30% dintr-un viitor.

”I-am zis să meargă în cantonament cu mine”

”Îl dau gratis, fac asta pentru Miron. Dar să rămână alături de noi până când se termină sezonul regulat. Fără nici un jucător la schimb. Avem nevoie de el ca să intrăm în play-off”, a declarat finanțatorul trupei botoșănene, Valeriu Iftime.

Transferul ridică măcar probleme de moralitate: Botoșani anunță că-l dă gratis pe Miron la FCSB, club care e de acord să-l mai lase în Moldova și în februarie, lună în care trupa lui Croitoru luptă pentru accesul în play-off, unde dacă va ajunge ar trebui să fie, teoretic, un adversar al clubului patronat de Gigi Becali!

Miron trebuie înregistrat la FCSB în interiorul perioadei de transferuri pentru play-off (deadline: 17 februarie), astfel că la etapa a 26-a nu va mai fi disponibil pentru Botoșani, la derby-ul Moldovei, cu Poli Iași.

Patru etape din sezonul regular mai sunt de disputat.

Miron, 25 de ani, a fost integralist în cele 18 meciuri disputate pentru Botoșani în acest sezon de Liga 1

CIFRELE LUI MIRON

– a debutat în Liga 1 la 20 de ani, în vara lui 2014, în tricoul Oțelului

– are 169 de meciuri

– a marcat 8 goluri

– are o medie de peste 30 de meciuri, exclusiv în Liga 1, în fiecare sezon

– are 9 meciuri și 1 gol în echipa națională de tineret

