Ce au furat hoții care au spart sediul Asociației Municipale de Fotbal București. Primele reacții: ”Totul era vraiște!”. Play-off-ul AMFB, cu CSA Steaua și Academia Rapid, în aer!

Înscrierea în competiție a patru entități care nu aveau meritul sportiv pentru a participa în ediția 2017/18 a competiției Liga 4. CSA Steaua, AS Academia Rapid, ACS FC Dinamo și Asociația AS Carmen București 1937.

AMFB ar fi cesionat drepturile de televizare a unor meciuri fără acordul cluburilor din Liga 4, cu încălcarea prevederilor Legii 69/2000, în baza unui articol din Statut care aparent i-ar da acest drept. Numai că Marian Lumânare nu are dreptul să încheie acte juridice în numele și pe seama AMFB, astfel că sunt nule contractele de cesiune încheiate cu terțul numit ACS Rapid Redivivus. ACS Rapid Redivivus ar fi încălcat legea și prin faptul că și-a asumat organizarea meciurilor AS Academia Rapid, dar și a beneficiilor rezultate. Regulamentele au fost încălcate și atunci când AS Academia Rapid a disputat unele meciuri din deplasare pe Stadionul Giulești. Același Stadion Giulești, templu pentru toți rapidiștii, va fi gazdă pentru două etape din play-off, ceea ce va crea un avantaj imens pentru AS Academia Rapid. Meciul din ultima etapă organizat pe Arena Națională nu va mai avea nicio miză, deoarece pentru Echipa Partidului va fi suficient un rezultat de egalitate pentru a câștiga titlul de campioană a Capitalei.