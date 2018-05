Ce a răspuns AMFB la solicitarea SC Fotbal Club R SA de a juca în play-off-ul ligii a patra 2017-2018. Asociația Municipală de Fotbal București (AMFB) a dat publicității un comunicat cu privire la solicitarea SC Fotbal Club R SA, în fapt Academia Rapid, de participa la play-off-ul Ligii 4, ediția 2017-2018.

“In data de 27 aprilie, prin serviciul registratura, dl. Adrian Olariu a depus copii de pe actul constitutiv, certificatul de inmatriculare si certificatul de identitate sportiva ale Fotbal Club R Bucuresti S.A.,

solicitand ca Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti “sa ia act de efectuarea demersurilor necesare in vederea indeplinirii criteriilor de participare a societatii sportive pe actiuni Fotbal Club R Bucuresti S.A. la playofful Ligii a 4-a Bucuresti sezon competitional 2017-2018 si la jocul de baraj organizat pentru promovarea in Liga a 3-a, in calitate de continuatoare a Asociatiei Sportive Academia Rapid Bucuresti”.

Aceasta solicitare va fi solutionata cu celeritate de catre Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti, in limitele competentei sale, in conformitate cu procedurile prevazute in Regulamentul de Organizare a Activitatii Fotbalistice (ROAF), care impun, printre altele, un nivel ridicat de transparenta si publicitate”, a anunțat AMFB.



Conform liga4.com, AS ACADEMIA RAPID BUCUREȘTI este afiliată la AMFB, are CIS B/F/00013/2017, are CUI 38083909 și participă în campionatele organizate de AMFB, iar SC FOTBAL CLUB R BUCUREȘTI SA nu este afiliată la AMFB, are CIS B/A3/00001/2018, are CUI 39233788 și nu participă în competițiile organizate de AMFB.

Adrian Olariu, reprezentant al SC Fotbal Club R București SA ca AMFB să ia act de ”efectuarea demersurilor necesare in vederea indeplinirii criteriilor de participare a societatii sportive pe actiuni Fotbal Club R Bucuresti S.A. la playofful Ligii a 4-a Bucuresti sezon competitional 2017-2018 si la jocul de baraj organizat pentru promovarea in Liga a 3-a”.

Fotbal Club R București SA a fost înființată pe data de 25 aprilie 2018 și a fost autorizată ca structură sportivă o zi mai târziu. Adrian Olariu pretinde că noua entitate are calitate de continuatoare a Asociatiei Sportive Academia Rapid Bucuresti.

Academia a fost contestată de celalaltă echipă din Liga 4 ce poartă numele de Rapid, AFC.

Situația din Liga 4 (28 de etape are sezonul regular

1 AS Academia Rapid 25 22 2 1 139-11 68p

2 CSA Steaua 24 19 4 1 125-9 61p

3 AS Tricolor 25 19 1 5 77-44 58p

4 CS FC Dinamo 25 16 3 6 66-39 51p

În play-off, prima echipă va ar porni cu 3 puncte, a doua – cu două, a treia – cu un singur punct, a patra 0 cu 0 puncte. Cine câștigă play-off-ul va juca un meci de baraj în dublă manșă cu câștigătoarea play-off-ului campionatului județean Giurgiu.

Play-off

Etapa I, 26 mai 2018

16:00 – loc 1 vs. loc 4

18:00 – loc 2 vs. loc 3

Etapa a II-a, 30 mai 2018

16:00 – loc 4 vs. loc 2

18:00 – loc 1 vs. loc 3

Etapa a III-a, 2 iunie 2018

16:00 – loc 3 vs. loc 4

18:00 – loc 1 vs. loc 2

Terenul pe care se va juca va fi anunțat de AMFB.

