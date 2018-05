Cea mai oribilă accidentare din sport. Așa arăta Jack Mason, după un meci de MMA! | FOTO&VIDEO

Cea mai oribilă accidentare din sport. Așa arăta Jack Mason, după un meci de MMA! La Cage Warriors, de la Goteborg, Suedia, britanicul Mason a fost făcut KO de norvegianul Hakon Foss. Foss i-a aplicat o lovitură peste ochi. Rana a fost deschisă și uriașă. Veteranul american a fost la un pas să-și piardă vederea. Incidentul i-ar putea, însă, cariera.



Norvegianul Håkon Foss (9-5) l-a bătut pe Jack Mason (29-16-1), la Cage Warriors 93, din Suedia. După numai un minut și 15 secunde, Foss i-a aplicat lui Mason o lovitură năprasnică de genunchi, direct din ”fluture”. Mason a acuzat brutalitatea și a fost abandonat.



Imediat a intervenit staff-ul medical. Doctorii i-au curățat și cusut rana uriașă, salvându-i ochiul stâng lui Mason.

Așa aratau sportivii înaintea luptei…

Was that the highlight of @HaakonFoss ‘ career?? ? pic.twitter.com/wIOJYssbJO

Warning this is up there with some of the worst cuts iv seen in mma my friend @JackStoneMason tonight @CageWarriors ?? #CW93 #MMA pic.twitter.com/Xk1LW2DxrD

— John Maguire (@MaguireTheOne) April 28, 2018