Mesajul unui fost baschetbalist din NBA, aflat în spital: COVID m-a lovit, rugați-vă pentru mine!

„În ziua a 10-a la Terapie Intensivă, COVID-19 mă loveşte oficial. Îi rog pe toți, familie, prieteni, să se roage pentru sănătatea mea și să mă recuperez”, a scris Cedric Ceballos, care a postat pe Twitter și o fotografie în care are masca de oxigen pe faţă.

Fostul star din NBA a transmis apoi că lupta nu s-a terminat și și-a cerut scuze celor pe care i-a nedreptățit de-a lungul timpului. „Dacă v-am greșit cu ceva în trecut, permiteți-mi să-mi cer scuze public. Lupta mea nu s-a terminat”, a mai scris Cedric Ceballos.

