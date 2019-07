De Florian Gheorghe,

Cel mai fioros luptător român în sângeroasele ringuri de MMA din lume, Ion Pascu (FOTO stânga, alături de marele McGregor) băgat ”în corzi” de un pilot de raliu.

Prins bine în chingile de protecție, ”Bombardierul”, așa cum este cunoscut sportivul a fost afundat la propriu în scaunul din dreapta al bolidului pilotat de Sorin Ghișoi, multiplu campion național la competițiile de viteză, după ce a încercat senzația de a se prezenta pe scaunul copilotului. S-a întâmplat în acest weekend, la Sinaia, la ultima ediție a Campionatului Național de Viteză în Coastă.

Ion Pascu, luptător cu un palmares bun în ring și ”cușcă”, lăudat de însuși Conor McGregor, cea mai cunoscută vedetă a UFC (Ultimate Figting Championship) a aflat pe pielea lui ce viteză de reacție are singura mașină mașina electrică preparată de inginerul francez Marc Areny și condusă de pilotul Sorin Ghișoi, singura cu astfel de motor din campionatul național sus amintit.

FOTO: Neînfricatul luptător MMA Ion Pascu ”Bombardierul” (stânga) înainta cursei, mai palid ca niciodată

În prezent, Ion Pascu se antrenează în Irlanda alături de cel mai celebru luptător din lume, Conor McGregor. „Sincer, mă gândeam că nu este tocmai un moment potrivit să fac acum experimente riscante cu viața mea, pentru că, poate știți, peste câteva zile eu și soția mea vom avea încă un băiețel. Am văzut pe net că unii se răstoarnă, aproape la fiecare etapă sunt incidente, dar odată ce l-am cunoscut pe Sorin l-am simțit că știe ce face. Chiar dacă are atitudinea asta de campion și de învingător fără limite, am simțit încredere și știam că nu o să scape controlul. A fost o experiență nouă pentru mine, chiar nu mă așteptam să poți să simți adrenalină așa, pe liniște totală. Le doresc succes cu această prima mașină electrică de curse de la noi din țară și mă bucur că progresăm și în acest sport”, a încheiat luptătorul român care evoluează acum la cel mai înalt nivel din lume, în circuitul Belleator.

Omologată de FRAS, prima mașină electrică de curse din țara noastră și cea mai silențioasă participă anul acesta, la Clasă Electrică, la 8 etape ale Campionatului Național de Viteză în Coastă și la 4 etape de Super Rally, iar cea de-a doua mașină a echipei KERT este deschizător de drum în cadrul acelorași competiții.

Pilotul Sorin Ghișoi (stânga) alături de Ion Pascu

