„Sper că valul pe care l-am creat să aducă reacții pozitive și să ajute sportul să progreseze în țara asta. Era nevoie de o mică resuscitare”, a afirmat Popovici. „Sper, de asemenea, să fi inspirat cât mai mulți oameni să se apuce de absolut orice sport care le place, nu neapărat de înot. Sportul înseamnă sănătate, este rețeta spre o viață fericită”, a adăugat campionul mondial.

Popovici a afirmat că visul lui este să devină cel mai rapid înotător din istorie, în proba-regină, suta de metri, „dar și în alte probe, dacă se poate”: „Cert e că încerc în fiecare zi să fiu cea mai bună versiune a mea”.

Nu și-a impus o limită de vârstă pentru realizarea visului: „Când ești pasionat și ești gata să depui toată munca de care ești capabil, poți s-o faci la orice vârstă”.

„Sunt onorat să fiu idolul copiilor. Și eu am avut idoli. Când l-am văzut pe Robert Glință, în 2017, îmi era tare rușine să cer ceva de la el, o poză, un autograf. Părinții m-au împins, Robert e un băiat foarte ok, foarte deschis. Atunci mi-a spus că a fost primul autograf dat vreodată. Încă îl am într-un sertar”, i-a întors David complimentul coechipierului să de la Dinamo. Glință, 25 de ani, declarase că „sunt mândru că sunt contemporan cu Popovici”.

Înotătorul a explicat de ce a ales să continue în România, deși a avut oferte de la colegii americane: „A fost cea mai bună decizie. E un sport individual, singuratic chiar, unde cea mai importantă e chimia cu echipa”.

Popovici merge mâine la Guvern, unde va fi primit de premierul Nicolae Ciucă. „Construirea de noi bazine și renovarea celor în paragină sunt scopurile mele”, a afirmat „Racheta”.

David se pregătește pentru Europene pentru juniori de la Otopeni (5-10 iulie): „Abia aștept ca suporterii să ne strige numele. Vrea să simt că înot la mine acasă, să ne simțim cu adevărat special. Vreau o tribuna cât mai gălăgioasă”.

Până atunci, „mă odihnesc, dorm bine și mănânc bine”.

Foto: Gazeta Sporturilor

GSP.RO Discursul prin care David Popovici i-a cucerit pe maghiari. Ce a spus despre Ungaria într-un interviu

Playtech.ro ȘOC! Ea e iubita lui David Popovici! Cum arată tânăra, primele imagini cu ea

Observatornews.ro Cântăreață mexicană de 21 de ani, executată de soțul avocat într-un restaurant. I-a tras 3 gloanţe în piept şi a încercat să scape cu mită

HOROSCOP Horoscop 27 iunie 2022. Scorpionii au multe idei de pus în practică pentru a administra anumite resurse pe care le dețin

Știrileprotv.ro Laurențiu Reghecampf a dat lovitura cu „Reghe Ranch”! Profit uriaș în afaceri pentru antrenor

Orangesport.ro "Nu mai are mult". Spioni infiltraţi în Kremlin au aflat cât mai are de trăit Vladimir Putin! Data înaintată de informatori

PUBLICITATE Anunț MedLife, care implică dezvoltarea calității serviciilor medicale la nivelul județului Timiș

PUBLICITATE Got Wood Design, atelierul de mobilier handmade pornit în joacă și ajuns business de zeci de mii de euro