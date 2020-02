De Mihai Toma,

„S-a întâmplat o dată minunea, când am învins Sevilla cu Urziceni (n.r. – în 2009, în grupele Champions League, Dan Petrescu învingea Sevilla cu 1-0 ca antrenor al echipei Unirea Urziceni), sperăm să o repetăm. Şi atunci a fost în opinia mea o minune. La Sevilla a rămas un singur jucător din meciul cu Urziceni, Navas, care atunci era extremă, iar acum e fundaş dreapta. Atunci aveau mulţi jucători de echipă naţională, dar cu muncă şi puţin noroc am reuşit să câştigăm”, a afirmat Petrescu.

Clar că favorită mâine este Sevilla. Ei au 20 de jucători valoroşi, câte doi pe post. Trebuie să avem o organizare şi o disciplină fantastice, un spirit de sacrificiu aşa cum nu am avut niciodată şi, foarte importat, puţin, puţin noroc. E clar că şi un 0-0 pentru noi ar fi un rezultat foarte bun. Pentru că în deplasare noi mereu suntem foarte buni. Dar nu vom aborda meciul la 0-0 pentru că va fi foarte greu să rezistăm împotriva celor de la Sevilla. Vrem să jucăm cum am făcut-o până acum în Europa, să facem pressing, să fim agresivi. Avem nevoie să înscriem noi primii sau să nu primim gol. Dam Petrescu:

”Este o altă competiţie faţă de atunci când eram la Urziceni. Atunci s-a jucat tur-retur, dar în faza grupelor. Acum nu avem decât două meciuri, iar cel mai important e ca după meciul tur să mergem la Sevilla cu o şansă. Adică rezultatul de mâine să fie unul care să ne dea speranţe. Altfel va fi greu, pentru că Sevilla acasă e foarte puternică. Pe noi norocul ne-a cam lăsat în ultimul timp în campionat, am avut 7-8 ocazii în două meciuri şi nu am marcat niciun gol. Sper din tot sufletul ca împotriva Sevillei să tragem un şut şi să dăm două goluri. Iar ei să dea în bară şi să apere Arlauskis. E clar că ei vor avea ocazii mai multe, pentru că au calitate mult prea mare în atac. Pericolul va veni de peste tot, e clar. Trebuie să facem un meci fantastic”, a adăugat el.

Tehnicianul are încredere că atacantul său Billel Omrani va reuşi să marcheze cu Sevilla, chiar dacă de la începutul anului nu traversează o perioadă prea bună.

„Eu aş fi vrut ca în meciurile cu FC Viitorul sau cu Gaz Metan Mediaş să folosesc unsprezecele care va juca mâine. Dar regulile din Liga I nu mă lasă. Aşa că e posibil ca mâine să fie 4-5 schimbări faţă de echipa din meciul cu FC Viitorul. Asta nu e bine pentru noi, pentru că eu vreau să am o echipă stabilă. Dar asta nu ar fi o scuză dacă nu am face un meci bun mâine. În campionat nu am putut să-i folosesc nici pe Traore, nici pe Rondon din cauza regulii U21. Omrani a avut ocazii, dar nu a băgat-o în poartă. Anul trecut orice făcea mingea intra în poartă. Sunt momente în viaţa unui vârf când îi iese totul şi momente când nu îi mai iese. Omrani parcă şi la antrenamente e într-o pasă neagră la finalizare. Dar eu mare încredere în Omrani că va reuşi să înscrie mâine. Iar dacă nu el, măcar altul să marcheze”, a menţionat antrenorul.

Acesta susţine că Sevilla se află între primele trei favorite la câştigarea trofeului Europa League în acest sezon. „Sevilla are 17 internaţionali în selecţionate bune. Dar parcă în ultimele meciuri lor nu le-a ieşit nimic. Au încercat, au dominat, dar rezultatele nu prea le-au ieşit. E ceva întâmplător, nu ştiu ce se întâmplă acolo. Dar ca şi calitate a jucătorilor, au un lot mai bun decât Lazio sau Celtic. Din păcate pentru noi, Sevilla nu vine după o serie bună, aşa cum au venit celelalte echipe. Pentru că acelea erau în formă bună şi jucătorii veneau mai siguri pe ei în meciurile cu noi. Acum practic, în Europa League, Sevilla vrea să dea totul şi să câştige trofeul. Sevilla, în opinia mea, e în primele trei favorite să câştige Europa League şi sunt convins că vor trata meciul foarte, foarte serios. Nu cred că putem să îi surprindem noi cu ceva pe Sevilla, ne-au văzut meciurile din cupele europene, ne cunosc bine”, a precizat el.

Dan Petrescu speră ca formaţia sa să nu îi dezamăgească pe suporterii care vor fi prezenţi în tribune la partida cu Sevilla. „E o surpriză plăcută faptul că vom avea stadionul plin, nu tot timpul avem aşa ceva la CFR. Sper să ne ajute şi sper să nu îi dezamăgim, asta e cel mai important. Sunt convins că jucătorii vor da totul, dar nu ştiu dacă asta va fi suficient să obţinem un rezultat pozitiv”, a mai spus Petrescu.

Antrenamentul clujenilor de azi.

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, joi, de la ora 19:55, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, formaţia spaniolă Sevilla, într-o partidă contând pentru prima manşă a şaisprezecimilor de finală ale Europa League.

Sursa: Agerpres

