Cine este jucătoarea care a eliminat România de la Mondiale. Coșmarul Michaela Hrbková / VIDEO

Cine este jucătoarea care a eliminat România de la Mondiale. Coșmarul Michaela Hrbková, are 30 de ani și este născută la Olomouc pe 14 iulie 1987.

Aripa dreaptă, care ne-a dat gol la ultima fază a meciului și ne-a eliminat din optimi, are 1,70 metri înălțime și 67 de kilograme, și joacă în Germania, la Turn- und Polizeisportgemeinschaft Frisch Auf Göppingen, locul 9 în Bundesliga.

Michaela Hrbková a fost desemnată cea mai bună jucătoare din campionatul Germaniei la finalul sezonului 2016-2017 și a câștigat titlul de golgheter, cu 210 reușite.

Michaela Hrbková nu va uita toată viața golul marcat Iuliei Dumanska cu trei secunde înainte de finalul meciului, dar nici noi nu o vom uita prea curând pe cehoaică: ”A fost incredibil. Doar am vrut să marchez. Am vorbit la time out să atacăm pe mijloc și când pot să mă demarc pe extremă și să înscriu. Nu am renunțat niciodată și am jucat ca o echipă. Cred că asta a fost cheia. Visul nostru a fost să ne calificăm în sferturi, pentru că nu am fost niciodată acolo. Putem bate pe oricine”.

3 goluri a marcat Michaela Hrbková în meciul cu România

Michaela Hrbková a mai jucat la: DHK Zora Olomouc, DHC Sokol Poruba, HC Lokomotiva Zagreb și Siófok KC.

România a fost învinsă dramatic de Cehia, scor 27-28, în optimile CM de handbal feminin, după ce tricolorele au condus aproape tot meciul.

Michaela Hrbková intră astfel în galeria coșmarurilor fanilor români, alături de fotbalistul suedez Kennet Andersson, care ne-a răpus visul unei semifinale istorice cu Brazilia la World Cup 1994 SUA.



Iubitorii sportului din România au mai trăit o dramă similară în 2003, la Copenhaga, când naționala de fotbal a ratat calificarea la Euro 2004 la ultima fază. Coșmarul a fost arbitrul elvețian Urs Meier, care le-a acordat danezilor un penalty imaginar și a prelungit meciul până când Martin Laursen a restabilit egalitatea, 2-2.