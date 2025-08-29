Fanii motorsportului sunt invitați începând de vineri să urmărească primele sesiuni de antrenamente. Ana Maria Gheorghe şi Liviu Vârciu trăiesc live experiența Formula 1 alături de echipa Antena Sport, la Zandvoort.

Ana Maria Gheorghe şi Liviu Vârciu au vorbit despre Formula 1

„Când aud «Formula 1», nu mă gândesc doar la motoare turate și la zgomotul care îți face inima să bată mai tare decât cafelele de dimineață. Pentru mine e un amestec de emoție, fascinație și un strop de magie pe patru roți. Iar weekendul acesta am norocul să fiu în Olanda, la Zandvoort, trăind din plin această lume spectaculoasă chiar din culise. Chiar dacă cerul s-a cam supărat și ploaia ne ține companie, bucuria mea e mai puternică decât orice nor. Întâlnirile cu piloții sunt adevărate momente de suflet: oameni incredibil de modești și cu bun-simț, deși concurează în cel mai nemilos și rapid sport din lume.

În spatele fiecărei curse stă o echipă care muncește cu o pasiune greu de descris: sacrificii, nopți nedormite și o determinare care ridică spectacolul la rang de artă. Le sunt recunoscătoare colegilor mei pentru că am din nou șansa să fiu acolo unde îmi place cel mai mult: în mijlocul acțiunii! Formula 1 nu e doar despre viteză, e despre oameni, despre emoție și despre pasiune pură. Fiecare clipă de aici îmi hrănește sufletul și îmi amintește de ce iubesc atât de mult Formula 1”, a dezvăluit Ana Maria Gheorghe.

Incendiu masiv la groapa Glina, lângă București: traficul pe centura Capitalei este blocat, a fost emis mesaj RO-Alert
Recomandări
Incendiu masiv la groapa Glina, lângă București: traficul pe centura Capitalei este blocat, a fost emis mesaj RO-Alert

Iar Liviu Vârciu a spus: „Am ajuns cu mașina, dar locația era foarte departe, așa că a trebuit să mai luăm un autobuz. După autobuz, m-a preluat un buggy electric. Într-un final, am ajuns, iar prima reacție a fost «Wow»! Sper să mă ajute Dumnezeu să îl dau pe fiul meu la karting, să ajungă la F3, F2 și, într-o zi, să devină singurul român din Formula 1. Mi-aș dori enorm să reușesc asta! Așa m-aș asigura că pot intra la toate evenimentele. Atmosfera e minunată și mă bucur că am avut ocazia să fiu aici. Dacă ești pasionat de mașini și de F1, trebuie să trăiești experiența asta măcar o dată în viață”!

Ana Maria Gheorghe si Liviu VarciuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Marele Premiu al Țărilor de Jos are loc la Zandvoort, în perioada 29-31 august 2025. Circuitul are o lungime de 4,259 km, iar piloții trebuie să parcurgă 72 de tururi pentru a încheia cursa ce a avut pentru prima dată loc în 1952.

Ziua de duminică va aduce, cu siguranță, strategii, momente imprevizibile și clipe pline de adrenalină, iar comentariile și informațiile exclusive nu vor lipsi de pe platforma digitală AntenaPLAY pentru ca pasionații de motorsport să trăiască o experiență completă.

Tânărul care a renunțat la cariera din IT pentru a face agricultură cu familia. „Lucrurile astea îmi dau sens. Mă simt bine că pot avea un impact”
Recomandări
Tânărul care a renunțat la cariera din IT pentru a face agricultură cu familia. „Lucrurile astea îmi dau sens. Mă simt bine că pot avea un impact”

În urmă cu un an, Lando Norris a fost câștigătorul Marelui Premiu al Țărilor de Jos, pilotul britanic fiind urmat de Max Verstappen și Charles Leclerc.

Atunci când vine vorba despre acest sezon, Oscar Piastri de la McLaren se află pe primul loc în clasamentul format după 14 etape disputate, cu 284 de puncte. Coechipierul său, Lando Norris, este următorul, cu 275 de puncte, iar Max Verstappen se află pe locul al treilea, cu 187 de puncte.

Cât despre clasamentul constructorilor, liderul detașat este McLaren, cu 559 de puncte, în timp ce Ferrari, cu 260 de puncte, dar și Mercedes, cu 236 de puncte, duc lupta pentru locul al doilea.

Programul Marelui Premiu al Țărilor de Jos 2025

Vineri, 29 august:

  • antrenament 1: ora 13.30 – AntenaPLAY
  • antrenament 2: ora 17.00 – AntenaPLAY

Sâmbătă, 30 august:

  • antrenament 3: ora 12.30 – AntenaPLAY
  • calificări: ora 16.00 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Duminică, 31 august:

  • cursa: ora 16.00 – Antena 1 și AntenaPLAY
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Două femei, același cer la BIAS 2025: Bianca Botaș, pilot F-16, și Andreea Bănesaru, pilot de acrobație, reprezintă România la show-ul aviatic
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
Viva.ro
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Unica.ro
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Elle.ro
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
gsp
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
GSP.RO
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
GSP.RO
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
Parteneri
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Avantaje.ro
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Alexia Eram, poze nemaivăzute, postate de ziua mamei ei. Andreea Esca, așa cum nu ai mai văzut-o niciodată
Tvmania.ro
Alexia Eram, poze nemaivăzute, postate de ziua mamei ei. Andreea Esca, așa cum nu ai mai văzut-o niciodată

Alte știri

Turiști români dați afară din hotel, deși au plătit vacanța: scandal cu una dintre cele mai vechi agenții de turism din România
Știri România 17:51
Turiști români dați afară din hotel, deși au plătit vacanța: scandal cu una dintre cele mai vechi agenții de turism din România
Ambasadorul Rusiei la București, chemat la sediul MAE. Ce i-a transmis România lui Vladimir Lipaev
Știri România 17:47
Ambasadorul Rusiei la București, chemat la sediul MAE. Ce i-a transmis România lui Vladimir Lipaev
Parteneri
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Ce se întâmplă dacă Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo divorțează. Cu ce se alege soția fotbalistului
Fanatik.ro
Ce se întâmplă dacă Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo divorțează. Cu ce se alege soția fotbalistului
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Ce a pățit Diana Șucu la Piața Pucheni, după ce a cumpărat roșii, flori și gogoșari: „N-au plătit niciodată nimic”
Stiri Mondene 17:12
Ce a pățit Diana Șucu la Piața Pucheni, după ce a cumpărat roșii, flori și gogoșari: „N-au plătit niciodată nimic”
Ioana Ginghină a găsit poze cu altă femeie în telefonul soțului: „Nu suntem bine”. Actrița a spus detalii picante despre viața intimă cu Cristi Pitulice
Stiri Mondene 17:10
Ioana Ginghină a găsit poze cu altă femeie în telefonul soțului: „Nu suntem bine”. Actrița a spus detalii picante despre viața intimă cu Cristi Pitulice
Parteneri
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
Elle.ro
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Secretul siluetei Ginei Pistol: dieta cu lapte. Cum a dat jos 8 kilograme înainte de „MasterChef”. „Normal mănânc doar în vacanță”
TVMania.ro
Secretul siluetei Ginei Pistol: dieta cu lapte. Cum a dat jos 8 kilograme înainte de „MasterChef”. „Normal mănânc doar în vacanță”
Ministrul Educaţiei Daniel David are consilieră un fost fotomodel. Isabel Diana Leucuţa l-a însoţit şi în SUA
ObservatorNews.ro
Ministrul Educaţiei Daniel David are consilieră un fost fotomodel. Isabel Diana Leucuţa l-a însoţit şi în SUA
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Parteneri
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
GSP.ro
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Negocieri avansate pentru transfer » Decizia lui Mircea Lucescu
GSP.ro
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Negocieri avansate pentru transfer » Decizia lui Mircea Lucescu
Parteneri
Vara se încheie cu vreme instabilă. Toamna începe cu vreme frumoasă
Mediafax.ro
Vara se încheie cu vreme instabilă. Toamna începe cu vreme frumoasă
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Ricky Martin revine în România! Unde și când va avea loc concertul
KanalD.ro
Ricky Martin revine în România! Unde și când va avea loc concertul

Politic

Dan Tanasă (AUR) susține că a fost amenințat, dar adresa de e-mail a expeditorului conține numele său. Cum se apără
Politică 16:19
Dan Tanasă (AUR) susține că a fost amenințat, dar adresa de e-mail a expeditorului conține numele său. Cum se apără
Neil Young îl atacă pe Donald Trump într-o nouă melodie, intitulată „Big Crime”: „Să nu le mai dăm bani miliardarilor fasciști”
Politică 15:35
Neil Young îl atacă pe Donald Trump într-o nouă melodie, intitulată „Big Crime”: „Să nu le mai dăm bani miliardarilor fasciști”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Un politician român cere să fie judecat de un robot Chat GPT AI. Bărbatul a comis o crimă pasională și a fost condamnat pe viață
Fanatik.ro
Un politician român cere să fie judecat de un robot Chat GPT AI. Bărbatul a comis o crimă pasională și a fost condamnat pe viață
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile