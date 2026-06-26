La competiția care are loc la Roma, în complexul sportiv al Foro Italico, participă campioni europeni, olimpici și mondiale, concursul fiind un ultim test pentru verificarea formei sportivilor înaintea marilor competiții.

Înainte de marea finală, David Popovici a câștigat seria a șaptea a probei de 50 de metri liber la Trofeul Sette Colli (Trofeo Settecolli), cu un timp de 21,92 de secunde. Românul a stabilit totodată și al doilea cel mai rapid timp din toate seriile, la egalitate cu Jere Hribar din Croația. Cel mai rapid timp din toate seriile l-a avut brazilianul Santos Caribe: 21,77 de secunde.

Finala Trofeului Sette Colli (Trofeo Settecolli) de la Roma, de la 50 de metri liber, în care concurează și David Popovici, pentru medalia de aur, începe pe 26 iunie 2026, la ora 21.03, și este transmisă în direct de TVR Sport.

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Deși nu este o competiție oficială precum Campionatele Mondiale sau Jocurile Olimpice, rezultatele obținute la Trofeul Sette Colli (Trofeo Settecolli) de la Roma este urmărit cu mare interes de specialiști și de federațiile naționale.

Concursul a fost organizat pentru prima dată în anul 1963, cu scopul de a le oferi celor mai buni înotători italieni șansa de a concura împotriva elitelor mondiale în afara marilor competiții precum Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale sau Europene.

De-a lungul timpului, competiția a devenit un reper în calendarul internațional al înotului, iar numele „Sette Colli” înseamnă „Șapte Coline”, o referire la cele șapte coline istorice pe care a fost construit orașul Roma.

David Popovici va concura în toate cele trei zile ale competiției, urmând ca sâmbătă să o facă la 100 de metri liber, iar duminică la 200 de metri liber. Finala de la 50 de metri liber începe la ora 21.03, pe 26 iunie 2026, și este transmisă în direct de TVR Sport.