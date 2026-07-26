Nicoleta Filișan, autoarea cărții „Micul Erou”

Lansat recent, volumul îl are în centru pe Nicu, un băiețel cu dizabilități prezentat dincolo de etichete, și își propune să îi ajute pe copii și pe părinți să vorbească firesc despre acceptarea diferențelor, în timp ce demonstrează că empatia și speranța pot deveni instrumente reale de schimbare socială.

„Fiecare reușită ne conduce pe drumul către următoarea”

Nicoleta-Valeria Filișan s-a născut în 1991 la Cluj-Napoca, oraș unde a absolvit liceul cu profil uman, bilingv engleză-portugheză (a fost olimpică națională la limba portugheză), dar și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specializarea filologie, portugheză-engleză.

„Fiecare reușită ne conduce pe drumul către următoarea”, spune, înainte de a-mi povesti despre cum voluntariatul a fost o parte importantă din viața ei, atât în perioada studenției, cât și după, când a ocupat postul de director executiv al unei organizații non-guvernamentale.

În același timp, tânăra a urmat cursurile unui master în publicitate la SNSPA, iar schimbarea direcției profesionale, așa cum adaugă, i-a permis să-și adauge în portofoliu diverse stagii de practică, câștigarea unor concursuri, cât și activitatea în cadrul unei agenții de marketing digital.

Nicoleta a lucrat și în diverse echipe de comunicare și promovare în domeniul sportiv, iar una dintre experiențe, cea alături de antrenorul și jucătorul de tenis în scaun rulant Ionuț Filișan, a fost edificatoare. Ionuț este soțul ei, dar și omul care a inspirat-o să scrie o carte pentru copii, „Micul Erou”, care-l are pe copertă pe Nicu, un băiețel cu dizabilități.

„Mi-am luat inspirația din tăria de caracter a soțului”

Nicoleta Filișan obișnuia să scrie poezii, la fel cum în perioada preuniversitară participa la întâlnirile unui cenaclu literar, iar apoi la cursurile de literatură ale Universității Babeș-Bolyai.

„Nu am fost departe de literatură niciodată. Fie că a fost în domeniul educațional sau cel profesional, am avut nevoie să găsesc modalități prin care să scriu bucăți de suflet”, mărturisește ea pentru Libertatea.

Ideea unei cărți pentru copii a pornit de la simbolista pe care le-o poartă, și anume, așa cum descrie, modalitatea aproape magică prin care ele îi adună laolaltă și pe cei mari și pe cei mici.

„Lasă spațiu pentru discuții, explicații sau dezbateri din care putem învăța. Ideea a apărut tocmai pentru a crea această expunere și pentru a porni o conversație, la un timp după ce copiii mei au devenit tot mai curioși despre modul în care persoanele cu dizabilități se descurcă în diferite ipostaze”, după cum explică.

Ionuț Filișan

Mamă a unei fetițe și a unui băiețel, autoarea povestește despre cum viața ei profesională și personală este strâns legată de cea a soțului ei, Ionuț Filișan, antrenor și jucător de tenis în scaun rulant.

„Când am început «Micul Erou» mi-am luat inspirația din tăria de caracter a soțului, din gingășia și curiozitățile copiilor noștri, din sprijinul necondiționat al familiei, dar și din felul de a fi al zecilor de persoane cu dizabilități pe care le-am întâlnit de-a lungul anilor, când am participat la diverse evenimente de profil alături de Ionuț. M-au motivat să creez această poveste. Cartea este un omagiu pentru toți oamenii minunați pe care i-am întâlnit și un imbold pentru cei care o descoperă.”

„Ne putem atinge obiectivele aproape de pe orice drum ne așează viața”

Nicoleta vorbește despre cum l-a creat pe Nicu, personajul central al cărții, sub forma unui băiețel care poate vedea în orice rău un bine, în orice piedică o soluție și în orice sfârșit și un nou început. Puștiul își începe aventura chiar în prima lui zi de școală.

„Prima zi de școală este momentul în care roțile ajutătoare cad și ieși ușor, ușor din zona de confort, din tabloul pictat de oamenii din jurul tău. Mi s-a părut potrivit să dăm drumul poveștii de la început cu trăirile lui Nicu și reacțiile celor pe care îi va cunoaște”, spune Filișan.

Așa cum adaugă, cartea reprezintă modul prin care le spune atât copiilor ei, cât și celor care-i vor citi paginile să fie curajoși. „Unele lucruri ne sperie în viață, dar felul nostru de a fi nu trebuie să se regăsească pe listă. Poți folosi ce ai, poți fi inventiv, poți cere ajutorul, poți să te ambiționezi să faci singur, într-un cuvânt: poți”.

În poveste, autoarea reușește să-și prezinte protagonistul prin trăsăturile sale și nu prin dizabilitatea pe care o are, fapt care se datorează muncii alături de soțul ei și șansei de a vedea lumea din alt unghi.

„Am realizat că dizabilitatea nu este un capăt de linie, ci doar un alt fel de a fi sau a face. Mi-ar plăcea ca oamenii să înțeleagă că ne putem atinge obiectivele aproape de pe orice drum ne așează viața”.

„Dacă diferențele pot fi expuse, pot fi și înțelese”

Titlul cărții, spune autoarea, a fost ales în antiteză cu întâmplările din poveste. Întrebată ce înseamnă eroismul în viața de zi cu zi, cât și dacă fiecare copil poate fi un erou, ea spune:

„Nicu și viitorii lui prieteni trec prin câteva întâmplări cât se poate de normale, aproape banale. Trecerea unui prag sau executatul unei piruete nu intră neapărat în categoria acțiunilor specifice eroilor. Modul în care gestionează fiecare situație, demnitatea și perseverența sunt superputerile care îi ajută să fie eroi. Eroismul în viața de zi cu zi înseamnă să faci acele lucruri simple folosindu-ți aceste superputeri. Și da, categoric toți copiii și adulții pot fi eroi.”

Referitor la modul în care „Micul erou” îi poate ajuta pe copii, dar și pe părinți, să accepte mai ușor diferențele și să fie mai buni cu cei din jur, Nicoleta crede că obișnuim să avem o atitudine rezervată față de ce nu se încadrează într-un standard cunoscut, fapt pentru care și-a propus să extindă acest standard.

„Dacă diferențele pot fi expuse, pot fi și înțelese, iar atitudinea față de acestea se va modifica. Cu certitudine cartea îi va face pe cei care intră în universul unei persoane cu dizabilități să își pună anumite semne de întrebare, să conștientizeze unele aspecte și să acționeze în consecință”.

Nicoleta și Ionuț

Filișan știe că nu este o sarcină ușoară să fii părinte și să faci din bunăstarea celuilalt o prioritate. Prin volumul pe care l-a scris, ea îi încurajează pe adulți să vorbească cu cei mici despre diversitate, cât și despre acceptarea celor care sunt diferiți de ei. „Sunt sigură că vor găsi cuvintele potrivite cu ajutorul cărții”.

„Foarte puține lucruri încep grandios în viață”

Raportat la societatea din România, unde, conform statisticilor raportate până la 31 martie 2026, există 974.299 persoane cu dizabilități, autoarea susține cum i-ar plăcea ca oamenii să înțeleagă, despre persoanele încadrate în această categorie, că dizabilitatea nu le-a furat demnitatea ori voința.

„Ajutorul, de multe ori, se reflectă în respectarea drepturilor sau crearea condițiilor de viață pentru ca persoanele cu dizabilități să se poată descurca pe cont propriu”.

Cât despre schimbările pe care le consideră necesare pentru o incluziune reală a acestora, Nicoleta precizează: „Deși s-au făcut demersuri în acest sens, cred că încă este nevoie de un «îmi pasă» mai accentuat. Nevoile sunt de cele mai multe ori semnalate ori cunoscute, dar trebuie și puse în practică. Accesibilizarea imobilelor sau transportului în comun, integrarea educațională și profesională, crearea condițiilor pentru recuperare sau sport adaptat rămân printre cele mai importante puncte de rezolvat pentru o incluziune reală”.

„Micul erou” este și o carte care ne încurajează să mergem înainte, indiferent de obstacolele pe care le avem. Am fost curioasă cum vede autoarea abilitatea prin care ne putem găsi această forță interioară. „Foarte puține lucruri încep grandios în viață, cele mai multe încep cu primul pas. Forța interioară are nevoie de acel prim pas și de mulți alți primi pași. Faceți acel prim pas de câte ori este nevoie, iar restul va veni de la sine”, crede ea.

„Este foarte binevenită o sursă de inspirație ancorată în realitate”

Cartea a generat un feedback extrem de buni în rândul cititorilor și sunt zeci de reacții în online care-i apreciază munca și modul în care a abordat o astfel de poveste. Nicoleta mărturisește cum una dintre cele mai mari temeri ale sale a fost să nu redea suficient de bine experiența unei persoane cu dizabilități prin personajul lui Nicu.

„Port ca o pecete a lucrului bine făcut fiecare reacție a oamenilor care au povestit că s-au regăsit în poveste, că în timp ce citeau au retrăit amintirile din prima lor zi de școală. M-a impresionat să aflu că cei mici s-au gândit la ce ar face Nicu atunci când au avut un moment greu sau să mi se spună că povestea băiețelului cu dizabilități este un plus adus în societatea noastră. Le mulțumesc tuturor și mă bucur că au ales să facă parte din universul Micului Erou”, zice scriitoarea.

Toate astea, i-au dat de înțeles, continuă, că oamenii sunt din ce în ce mai deschiși să îi înțeleagă pe cei din jur și să se regăsească.

„Este foarte binevenită o sursă de inspirație ancorată în realitate, care nu încearcă să îi păcălească sau să hiperbolizeze orice respirație. Sunt încântată de modul în care a fost primit Nicu și sunt convinsă că le va lăsa o impresie plăcută persoanelor pe care le va mai întâlni”.

Filișan subliniază cum principalul obiectiv al poveștii este de a-l prezenta pe Nicu într-un mod cât mai fidel adevărului și pe înțelesul copiilor. „Are rolul de a familiariza cititorul cu anumite noțiuni sau acțiuni, dar în același timp are și rolul de a-i ajuta pe cititori să înțeleagă cum putem deveni cea mai bună versiunea a noastră. O poveste spusă într-un mod optimist mă reprezintă, este esența a ce cred că au oamenii mai bun de oferit, și cred poate aduce vindecare”.

Nicoleta plănuiește să-l poarte pe Nicu în cât mai multe aventuri și să-i continue istorisirile și în alte povești, dar până atunci speră ca „Micul Erou” să-și găsească un loc în cât mai multe biblioteci ale micilor cititori.

„Vă invit să îl cunoașteți dacă nu ați făcut-o deja, iar celor care l-au primit cu brațele deschise până acum le mulțumesc și îi rog să îi învețe mai departe și pe alții tot ce le-a rămas în inimă mai bun din carte”, încheie ea.

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