Clujenii i-au cerut demisia lui Dan Petrescu. Antrenorul se plânge că n-a primit penalty cu Mediaș.

Lui Dan Petrescu i s-a cerut astăzi pentru prima dată demisia de către fanii celor de la CFR Cluj, după 0-0 cu Gaz Metan Mediaș.

În timp ce „Bursucul” se îndrepta spre centrul terenului pentru a cere explicații brigăzii de arbitri despre deciziile luate, cei aproximativ 1.500 de fani i-au cerut lui Petrescu să-și dea demisia!

Suporterii celor de la CFR sunt iritați și după ce la finalul meciului precedent de pe teren propriu, Dan Petrescu i-a criticat pe fani pe motiv că aceștia nu i-ar susține pe jucătorii săi.

„Sunt dezamăgit de rezultat și de faptul că nu am jucat bine, dar sunt dezamăgit și de public. O echipă care e pe primul loc trebuie să fie încurajată, nu cum a fost azi. Am fi vrut mai multă susținere, parcă cineva avea ceva cu noi, m-a deranjat atitudinea spectatorilor”, a zis Dan Petrescu, după meciul cu FC Botoșani, 0-0.

”Bursucul” s-a plâns din nou, astă-seară, de arbitraj după semieșecul surprinzător înregistrat de echipa sa pe teren propriu cu Gaz Metan, scor 0-0.

„E foarte greu de explicat, noi jucăm, avem ocazii, dar adversarul a făcut anti-joc. Noi am început rău, am avut ocazii, bară, dar și două penalty-uri clare. Ar fi trebuit să fie și o eliminare. E al treilea meci în care suntem viciați de arbitri, dar și noi trebuia să fim mai atenți și să marcăm. Toți jucătorii au fost sub presiune, n-au avut răbdare, exact ce le-am spus să evite înainte de meci. A dispărut total acel noroc pe care l-am avut în tur.