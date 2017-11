Cristina Neagu a minimalizat performanțele reușite de antrenorii români ai naționalei feminine de handbal

Reprezentantiva feminină a României debutează vineri (ora 15.00, Telekom 1), contra Paraguayului, la Campionatul Mondial de handbal. Înaintea acestui meci, interul stânga Cristina Neagu (29 de ani) a vorbit în termeni laudativi despre contribuția antrenorilor străini la evoluția naționalei, nedreptățindu-i în același timp pe tehnicienii români.

Cristina Neagu a fost întrebată ce schimbări s-au produs la naționala feminină de handbal, de când aceasta este pregătită de străini. “Păi în primul rând este vorba de mentalitate. Exact ce spuneam mai devreme, să nu uităm că echipa României a avut generaţii extraordinare de jucătoare, dar mă întreb eu, oare s-a întrebat cineva vreodata dacă antrenorii, la momentele respective, au ştiut ce să facă cu ele? De ce nu au existat rezultate cu jucătoare de legendă ale echipei Romaniei?”, a declarat cea mai valoroasă jucătoare a lumii într-un interviu pentru Telekomsport.

Fără să contestăm plusurile aduse de actualul antrenor, spaniolul Martin Ambros, și de predecesorul acestuia, suedezul Tomas Ryde, nu putem să trecem cu vederea nedreptatea comisă de Neagu la adresa antrenorilor români. Asta deoarece, până una, alta, cea mai bună performanță a naționalei României la un Campionat Mondial a fost obținută sub conducerea lui Gheorghe Tadici (argint, în 2005, față de bronzul reușit de Ryde în 2015). După cum locul 3 cucerit în 2010 sub comanda lui Radu Voina rămâne apogeul participării noastre la o ediție a Campionatului European (anul trecut, cu Martin Ambros la timonă, am terminat pe 5 turneul final continental).

Consecință a contrelor cu Gheorghe Tadici?

Ca să nu mai aducem în discuție că cea mai slabă clasare din istoria participărilor la Jocurilor Olimpice (locul 9) a fost înregistrată anul trecut, în mandatul lui Ryde! Cristina Neagu nu poate uita, se pare, schimbul de replici dure purtat prin intermediul presei cu Gheorghe Tadici, în timpul Campionatului Mondial din 2015. “Pe domnul Tadici l-aș întreba ce comentarii poate avea un om despre educația altcuiva, cînd el vorbea cu o națională feminină cu «bă, fetelor?», declara atunci handbalista. “Este o mare jucătoare, are calități native, dar uită de unde a plecat și dă în antrenorii români ori de cîte ori are ocazia”, afirmase, la rândul lui, Tadici.