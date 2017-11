Campionatul Mondial de handbal feminin 2017. Cristina Neagu: ”Chiar dacă sunt fete fără experiență în lot, vom da totul pentru o medalie”. România debutează cu Paraguay, pe 2 decembrie

Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. România debutează cu Paraguay, pe 2 decembrie!

Lotul final al României pentru turneul final:



Portari: Denisa Dedu (Siofok), Iulia Dumanska (SCM Craiova);

Extreme stânga: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Ana Maria Iuganu-Popa (HCM Roman);

Interi stânga: Cristina Zamfir-Florianu (SCM Craiova), Cristina Neagu (CSM Bucureşti), Gabriella Szucs (Dunărea Brăila);

Centri: Eliza Buceschi (Corona Braşov), Cristina Laslo (Buducnost), Mădălina Zamfirescu (Debrecen);

Interi dreapta: Ana Maria Dragut (HC Zalău), Melinda Geiger (Brest);

Extreme dreapta: Ana Maria Berbece (Universitatea Cluj), Aneta Udriştioiu (CSM Bucureşti);

Pivoţi: Crina Pintea (Issy Paris), Cynthia Tomescu (Corona), Timeea Tătar (Corona Braşov).

”Dacă va fi să câştigăm primele trei meciuri (n.r. cu Paraguay, Slovenia şi Spania), am avea aşa o oarecare linişte şi am fi calificate în primele patru din grupă. Dar următorul adversar este cel mai dificil şi nu ne gândim că unul e mai slab sau mai bun. Am făcut-o în trecut şi am greşit, crezând că unii adversari sunt mai slabi”;

ACTUALIZARE 26 noiembrie. Tricolorele, pe locul al doilea la Trofeul Carpați. România a învins la limită Brazilia, în ultimul meci de dinaintea debutului la Campionatul Mondial de handbal. Polonia A câștigat Trofeul Carpați

ACTUALIZARE 25 noiembrie. Victorie cu singura echipă care nu va juca la Mondial. Handbal. România, victorioasă în fața Macedoniei la Trofeul Carpați

ACTUALIZARE 24 noiembrie. Corecție din partea Poloniei. Trofeul Carpați. Echipa feminină de handbal a României, învinsă clar de Polonia

ACTUALIZARE 24 noiembrie. Lotul naționalei feminine de handbal a României pentru Trofeul Carpați 2017. Azi, România – Polonia

ACTUALIZARE 2 noiembrie. Cu ele defilăm! Lotul lărgit al României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin 2017

ACTUALIZARE 1 octombrie. Portugalia – România 16-32: handbalistele noastre le-au distrus pe lusitane la ele acasă! / FOTO

ACTUALIZARE. Handbal feminin. Lotul României pentru meciurile cu Austria și cu Portugalia din preliminariile CE

ACTUALIZARE. Lotul naționalei feminine de handbal pentru startul preliminariilor Euro 2018

ACTUALIZARE 1 iulie. Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2017

România face parte din grupa A, alături de Franța, Spania, Slovenia, Angola și Paraguay.

Franța are în palmares un titlu mondial (2003) și este vicecampioană olimpică la Rio 2016. Spania are o medalie bronz la CM 2011. România este triplă campioană mondială (1956, 1960, 1962).

Tricolorele, medaliate cu bronz la CM 2015, au ocazia să-și ia revanșa în fața Angolei pentru eșecul rușinos suferit la JO 2016, scor de 23-19.

Grupa A (Trier): Franța, ROMÂNIA, Spania, Slovenia, Angola, Paraguay

Grupa B (Bietigheim-Bissingen): Norvegia, Suedia, Cehia, Ungaria, Argentina, Polonia

Grupa C (Oldenburg): Danemarca, Rusia, Brazilia, Muntenegru, Japonia, Tunisia

Grupa D ( Leipzig): Olanda, Germania, Serbia, Coreea de Sud, China, Camerun

ACTUALIZARE 27 iunie, ora 15:30 / Biletele la meciurile din grupa României costă între 7,50 euro și 150 de euro. Fanii interesați își pot procura tichete online.

ACTUALIZARE 27 iunie, ora 15:25 / Meciul de deschidere va fi Germania – Camerun, 1 decembrie – Leipzig.

ACTUALIZARE 27 iunie. IHF a publicat urnele valorice pentru tragerea la sorţi:

Urna 1: Norvegia, Franţa, Olanda, Danemarca

Urna 2: România, Germania, Rusia, Suedia

Urna 3: Serbia, Cehia, Spania, Brazilia

Urna 4: Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Coreea de Sud

Urna 5: Angola, Japonia, Argentina, China

Urna 6: Paraguay, Tunisia, Camerun, Polonia

Tragerea la sorţi a grupelor pentru Campionatul Mondial de handbal feminin 2017 va avea loc marţi, la Hamburg, iar competiţia este programată în perioada 1-17 decembrie, în Germania.



La ediţia din 2015 a CM, România a obţinut medalia de bronz, având în palmares şi argint mondial în 2005.

Naţionala României este singura din lume care a participat la toate cele 22 de ediţii ale Campionatului Mondial de handbal feminin, iar la turneul final din 2017 s-a calificat după dublă victorie cu Austria, în baraj (34-29 şi 33-24).

